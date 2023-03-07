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Лига чемпионов
07 марта 2023, 23:29 | Обновлено 08 марта 2023, 00:36
268
0

ВИДЕО. Бенфика в огне: дубль Гонсалу Рамуша, Жоау Мариу забил пенальти

В матче 1/8 финала ЛЧ уже 4 мяча побывало в воротах «Брюгге»

07 марта 2023, 23:29 | Обновлено 08 марта 2023, 00:36
268
0
ВИДЕО. Бенфика в огне: дубль Гонсалу Рамуша, Жоау Мариу забил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Во вторник, 7 марта, в 22:00 в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» принимает бельгийский «Брюгге».

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В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге, со счетом 2:0 победил лиссабонский клуб.

На 57-й минуте третий мяч побывал в воротах «Брюгге». Гонсалу Рамуш замкнул прострел с левого фланга атаки и оформил дубль.

Затем на 71-й минуте Жоау Мариу реализовал пенальти (4:0).

ГОЛ! 3:0. Гонсалу Рамуш, 57 мин.

ГОЛ! 4:0. Жоау Мариу, 71 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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