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Лига чемпионов
07 марта 2023, 22:49 | Обновлено 07 марта 2023, 23:01
428
1

ВИДЕО. Убили всю интригу. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за Бенфику

Два мяча побывало в воротах «Брюгге» в конце 1-го тайма игры 1/8 финала ЛЧ

07 марта 2023, 22:49 | Обновлено 07 марта 2023, 23:01
428
1
ВИДЕО. Убили всю интригу. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Во вторник, 7 марта, в 22:00 в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» принимает бельгийский «Брюгге».

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В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге, со счетом 2:0 победил лиссабонский клуб.

Два гола побывало в воротах «Брюгге» в конце первого тайма. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за «Бенфику» и убили всю интригу в паре (2:0)

ГОЛ! 1:0. Рафа Силва, 38 мин.

ГОЛ! 2:0. Гонсалу Рамуш, 45+2 мин.

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Бенфика – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Брюгге Бенфика видео голов и обзор Лига чемпионов Бенфика - Брюгге Рафа Силва Гонсалу Рамуш
Источник Sport.ua
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Mike000000
Там после жребьевки интриги не было
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