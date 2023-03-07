Лига чемпионов07 марта 2023, 22:49 | Обновлено 07 марта 2023, 23:01
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ВИДЕО. Убили всю интригу. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за Бенфику
Два мяча побывало в воротах «Брюгге» в конце 1-го тайма игры 1/8 финала ЛЧ
07 марта 2023, 22:49 | Обновлено 07 марта 2023, 23:01
428
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Во вторник, 7 марта, в 22:00 в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» принимает бельгийский «Брюгге».
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В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге, со счетом 2:0 победил лиссабонский клуб.
Два гола побывало в воротах «Брюгге» в конце первого тайма. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за «Бенфику» и убили всю интригу в паре (2:0)
ГОЛ! 1:0. Рафа Силва, 38 мин.
ГОЛ! 2:0. Гонсалу Рамуш, 45+2 мин.
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