ВИДЕО. Убили всю интригу. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за Бенфику

Во вторник, 7 марта, в 22:00 в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» принимает бельгийский «Брюгге».

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В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге, со счетом 2:0 победил лиссабонский клуб.

Два гола побывало в воротах «Брюгге» в конце первого тайма. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за «Бенфику» и убили всю интригу в паре (2:0)

ГОЛ! 1:0. Рафа Силва, 38 мин.

ГОЛ! 2:0. Гонсалу Рамуш, 45+2 мин.