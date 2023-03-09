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Лига конференций
09 марта 2023, 01:31 | Обновлено 09 марта 2023, 04:57
307
0

Андерлехт – Вильярреал. Бельгийско-испанская дуэль

Поединок состоится 9 марта в 19:45 по Киеву

09 марта 2023, 01:31 | Обновлено 09 марта 2023, 04:57
307
0
Андерлехт – Вильярреал. Бельгийско-испанская дуэль
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта на «Лотто Парк» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Андерлехт» встретится с «Вильярреалом». Старт поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Андерлехт

Команда - настоящая легенда бельгийского футбола. Чего стоят 34 чемпионских звания на этом уровня, не говоря уже об успехах в еврокубках. Но последнее золото было взято аж в 2017-м году. В последних сезонах с пурпурно-белыми работал Компани, и его поругивали, а 3-е место в 2021/2022 выглядело неудачей. Но сейчас гранд болтается в середине таблицы Жупилер-Лиги. И единственной отдушиной стала Лига конференций. Там бельгийцы выбили в квалификации Янг Бойз, а в группе финишировали 2-ми, ниже Вест Хэма, но над Силькеборгом и Стяуа - правда, сыграв дважды вничью с румынами. Главное, что в феврале у Андерлехта получилось обыграть Лудогорец, но тоже не без проблем. Проиграв 0:1 в Разграде, в итоге доигрывающих в меньшинстве болгар дожали только в серии пенальти, после 2:1 в игровое время.

Вильярреал

Клуб в предыдущие годы был успешен именно в еврокубках. Это, прежде всего, победа в Лиге Европы в 2021-м году. В прошлом цикле повторили свой рекорд в Лиге чемпионов, дойдя до полуфинала и выигрывая в плей-офф у Ювентуса и даже Баварии. Но это было при Эмери, но осенью Унаи переметнулся в Астон Виллу. Уехавшего в Англию специалиста сменил Кике Сетьен. Но у него пока что не получается добиться стабильности на новом месте, и удачные отрезки меняются неудачами. В итоге пока что даже не понятно, получится ли у подводников и дальше оставаться в зоне еврокубков. Хотя периодически они даже намекают на желание побороться за 4-е место и пропуск в Лигу чемпионов. Впрочем, в Лиге конференций испанцы осенью все решили досрочно, выиграв 4 первых поединка. И потом, уже при новом наставнике, дома сыграли вничью с Хапоэлем (Беер-Шева) и даже проиграли в гостях Леху.

Статистика личных встреч

Клубы сыграют между собой впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но это только первый поединок, и вряд ли стороны будут так уж рисковать.

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Источник Sport.ua
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