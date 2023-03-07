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Лига чемпионов
07 марта 2023, 20:49 |
1651
1

Неожиданно. Яремчук получил место в старте на матч Лиги чемпионов

Шанс для форварда

07 марта 2023, 20:49 |
1651
1
Неожиданно. Яремчук получил место в старте на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Брюгге в стартовом составе гостей выйдет украинский форвард Роман Яремчук, который сыграет против своей бывшей команды.

Нынешний сезон у Яремчука пока проходит неудачно - лишь два гола. При этом Роман не выходил в основном составе в четырех последних встерчах.

Бельгийская команда проиграла первый матч 0:2. Игра стартует в 22:00.

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Роман Яремчук Бенфика Брюгге Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Remark
Это не особо поможет Брюгге, так как вся команда сейчас на спаде. А вот Бенфика демонстрирует довольно таки не плохой футбол. Плюс ко всему Брюгге даже у себя в чемпе пропускает почти от всех, а Бенфика наоборот забивает. Но как бы ни было, все равно желаю Роману забить и обрести былую уверенность!
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