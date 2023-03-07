Неожиданно. Яремчук получил место в старте на матч Лиги чемпионов

В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Брюгге в стартовом составе гостей выйдет украинский форвард Роман Яремчук, который сыграет против своей бывшей команды.

Нынешний сезон у Яремчука пока проходит неудачно - лишь два гола. При этом Роман не выходил в основном составе в четырех последних встерчах.

Бельгийская команда проиграла первый матч 0:2. Игра стартует в 22:00.