Лига чемпионов07 марта 2023, 20:49 |
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Неожиданно. Яремчук получил место в старте на матч Лиги чемпионов
Шанс для форварда
07 марта 2023, 20:49 |
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В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Брюгге в стартовом составе гостей выйдет украинский форвард Роман Яремчук, который сыграет против своей бывшей команды.
Нынешний сезон у Яремчука пока проходит неудачно - лишь два гола. При этом Роман не выходил в основном составе в четырех последних встерчах.
Бельгийская команда проиграла первый матч 0:2. Игра стартует в 22:00.
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Комментарии 1
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Это не особо поможет Брюгге, так как вся команда сейчас на спаде. А вот Бенфика демонстрирует довольно таки не плохой футбол. Плюс ко всему Брюгге даже у себя в чемпе пропускает почти от всех, а Бенфика наоборот забивает. Но как бы ни было, все равно желаю Роману забить и обрести былую уверенность!
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