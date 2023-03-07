Селтик – Хартс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Шотландии

8 марта на «Селтик Парк» пройдет матч 27-го тура Шотландской Премьер-Лиги, в котором «Селтик» встретится с «Хартс». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Селтик

Клуб этой осенью смог сыграть в основном раунде Лиги чемпионов. Ему повезло, что рейтинг Шотландии был достаточен, чтобы получить в 2022-м году возможность стартовать сразу с группового этапа. Получилось слабо: все успехи свелись к паре ничьей 1-1 с Шахтером и последним местом в квартете. В итоге можно снова полностью сосредоточиться на внутренней арене. Где, впрочем, не приходится особенно напрягаться. Там нет конкуренции, что угрожала бы лидерству обручей. Тем более что недавно удалось в очередной раз выиграть Олд Фирм Дерби, причем с Рейнджерс оформили 2-1 на выезде, на поле соседа-врага. Ну, а с Сент-Миррен все закончилось очень просто: его разгромили на выезде со счетом 5-1.

Хартс

Команда в последнее время отвоевала себе серьезные позиции в шотландском футболе. Очевидно, что неслабый провал, с падением в Чемпионшип, позади. Снова сердца добираются до финалов кубка (трижды за 2019-2022), и, как в прошлом сезоне, финишируют на 3-м месте Премьершипа. Осенью получилось поиграть в Лиге конференций (в Лиге Европы в квалификации были летом выбиты Цюрихом), но в группе заняли только 3-е место, выиграв только оба поединка РФШ, и проиграв все остальные 4 поединка. Примерно на своем привычном уровне проходит сезон на внутренней арене - есть победы в кубке, в чемпионате снова 3-и. Правда, в феврале были поражения не только Рейнджерс, но и Мазеруэллу. Впрочем, в прошлом туре команда смогла разгромить Сент-Джонстон с убедительным счетом 3-0.

Статистика личных встреч

Хартс не может выиграть с лета 2021-го года. После этого Селтик победил все 6 очных матчей, в том числе 4-3 на выезде в октябре.

Прогноз

Букмекерские конторы задаются только 1-м вопросом: насколько крупно выиграет свой очередной поединок Селтик?