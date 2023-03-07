По пути Тимощука. УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси и других

Украинская ассоциация футбола объявила о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет 9 марта рассмотрит дела ряда игроков, которые продолжают выступать в россии.

Из-за нарушений Кодекса этики и честной игры могут наказать экс-хавбека сборной Украины Дмитрия Иванисеню, защитника Марка Мампасси, а также Дениса Кулакова, Даниила Сагуткина и Игоря Калинина.

При этом Мампасси минувшей зимой покинул россию, перейдя на правах аренды из «Локомотива» в «Антальяспор».

Ранее УАФ лишила всех титулов и званий экс-капитана сборной Украины Анатолий Тимощука.