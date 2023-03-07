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Украина. Премьер лига
07 марта 2023, 19:49 | Обновлено 07 марта 2023, 19:50
946
1

По пути Тимощука. УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси и других

Игроки выступают в россии

07 марта 2023, 19:49 | Обновлено 07 марта 2023, 19:50
946
1
По пути Тимощука. УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси и других
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Иванисеня

Украинская ассоциация футбола объявила о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет 9 марта рассмотрит дела ряда игроков, которые продолжают выступать в россии.

Из-за нарушений Кодекса этики и честной игры могут наказать экс-хавбека сборной Украины Дмитрия Иванисеню, защитника Марка Мампасси, а также Дениса Кулакова, Даниила Сагуткина и Игоря Калинина.

При этом Мампасси минувшей зимой покинул россию, перейдя на правах аренды из «Локомотива» в «Антальяспор».

Ранее УАФ лишила всех титулов и званий экс-капитана сборной Украины Анатолий Тимощука.

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российско-украинская война Дмитрий Иванисеня Марк Мампасси Денис Кулаков Даниил Сагуткин
Источник Украинская ассоциация футбола
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Serhiy (Миколаїв)
А шо там по Баканову, Наумову...
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