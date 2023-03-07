Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильям ГАЛЛАС: «Возможно, Мудрик не готов играть»
Англия
07 марта 2023, 19:25 |
1952
1

Вильям ГАЛЛАС: «Возможно, Мудрик не готов играть»

Экс-защитник «Челси» – о проблемах украинского вингера

07 марта 2023, 19:25 |
1952
1
Вильям ГАЛЛАС: «Возможно, Мудрик не готов играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас поделился своим мнением по поводу трансфера Михаила Мудрика из «Шахтера»:

«Мудрик не играет в старте, почему? Возможно, парень не готов, или система ему не подходит, и он хочет играть на другой позиции – я не знаю.

Вот почему я сказал, что, по моему мнению, некоторые владельцы просто тратят деньги, потому что они у них есть, и они даже не знают, подойдут ли игроки команде. Пока что я не знаю, что случилось с Мудриком».

По теме:
Не только тренер. Хавбек Челси рассказал, кто виноват в провале команды
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Эмре ДЖАН: «Мы усердно работали, чтобы достичь этого уровня»
Вильям Галлас Челси Михаил Мудрик
Источник Sportskeeda
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Реброва пробилась в полуфинал Кубка президента ОАЭ
Футбол | 06 марта 2023, 22:23 1
Команда Реброва пробилась в полуфинал Кубка президента ОАЭ
Команда Реброва пробилась в полуфинал Кубка президента ОАЭ

В четвертьфинале клуб «Аль-Айн» без Ярмоленко победил «Аль-Ахли Дубай» 2:0

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
Футбол | 06 марта 2023, 19:20 7
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона

Бразильский форвард «ПСЖ» в нынешнем сезоне больше не сыграет

Журналист: «Многие спортсмены из рф – такие же людоеды, как и руководство»
Война | 07.03.2023, 12:44
Журналист: «Многие спортсмены из рф – такие же людоеды, как и руководство»
Журналист: «Многие спортсмены из рф – такие же людоеды, как и руководство»
Ротань назвал состав молодежной сборной Украины на матчи с Данией и Италией
Футбол | 07.03.2023, 16:14
Ротань назвал состав молодежной сборной Украины на матчи с Данией и Италией
Ротань назвал состав молодежной сборной Украины на матчи с Данией и Италией
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Футбол | 06.03.2023, 22:48
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fred14
Явно купили не того игрока .Поддались панике чтоб Арсенал не перехватил а теперь поняли что он им не нужен абсолютно 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
07.03.2023, 13:11 6
Война
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
06.03.2023, 14:13 75
Футбол
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
05.03.2023, 20:27 47
Футбол
Андрей Проценко выиграл серебро чемпионата Европы по легкой атлетике
Андрей Проценко выиграл серебро чемпионата Европы по легкой атлетике
05.03.2023, 19:45 1
Другие виды
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
05.03.2023, 23:38 40
Теннис
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
05.03.2023, 17:50 2
Биатлон
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 3
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
06.03.2023, 11:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности