Англия07 марта 2023, 19:25 |
1952
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Вильям ГАЛЛАС: «Возможно, Мудрик не готов играть»
Экс-защитник «Челси» – о проблемах украинского вингера
07 марта 2023, 19:25 |
1952
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Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас поделился своим мнением по поводу трансфера Михаила Мудрика из «Шахтера»:
«Мудрик не играет в старте, почему? Возможно, парень не готов, или система ему не подходит, и он хочет играть на другой позиции – я не знаю.
Вот почему я сказал, что, по моему мнению, некоторые владельцы просто тратят деньги, потому что они у них есть, и они даже не знают, подойдут ли игроки команде. Пока что я не знаю, что случилось с Мудриком».
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Комментарии 1
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Явно купили не того игрока .Поддались панике чтоб Арсенал не перехватил а теперь поняли что он им не нужен абсолютно
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