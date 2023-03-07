Вильям ГАЛЛАС: «Возможно, Мудрик не готов играть»

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас поделился своим мнением по поводу трансфера Михаила Мудрика из «Шахтера»:

«Мудрик не играет в старте, почему? Возможно, парень не готов, или система ему не подходит, и он хочет играть на другой позиции – я не знаю.

Вот почему я сказал, что, по моему мнению, некоторые владельцы просто тратят деньги, потому что они у них есть, и они даже не знают, подойдут ли игроки команде. Пока что я не знаю, что случилось с Мудриком».