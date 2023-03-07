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  4. Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
WTA
07 марта 2023, 19:28 |
546
1

Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»

Марта сразу выставила условия

07 марта 2023, 19:28 |
546
1
Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла первый в карьере турнир WTA, победив в финале россиянку Варвару Грачеву. 20-летняя спортсменка рассказала о своих условиях для организаторов турнира.

«Мое поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы - для них это не стало сюрпризом».

«Мы обговорили, что возможно будет сделать фото перед игрой, потому что между нами будут люди и это будет начало поединка, но я четко сказала, что у нас не будет совместного фото в конце и чтобы фотографы не пытались как-то выхватить нас вместе, чтобы потом выставить и это могли как-то использовать. Они в принципе с пониманием к этому относятся, поэтому никаких вопросов не было», – сказала Костюк.

Марта после этого успеха дебютировала в топ-40 рейтинга.

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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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Andrey_1992
таким чином, Марта відповіла багатьом хейтерам із рашки, які задавались питанням "А как это так, а почему руку не пожала и т.д."
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