Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла первый в карьере турнир WTA, победив в финале россиянку Варвару Грачеву. 20-летняя спортсменка рассказала о своих условиях для организаторов турнира.

«Мое поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы - для них это не стало сюрпризом».

«Мы обговорили, что возможно будет сделать фото перед игрой, потому что между нами будут люди и это будет начало поединка, но я четко сказала, что у нас не будет совместного фото в конце и чтобы фотографы не пытались как-то выхватить нас вместе, чтобы потом выставить и это могли как-то использовать. Они в принципе с пониманием к этому относятся, поэтому никаких вопросов не было», – сказала Костюк.

Марта после этого успеха дебютировала в топ-40 рейтинга.