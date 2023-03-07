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Лига чемпионов
07 марта 2023, 18:56 | Обновлено 07 марта 2023, 19:00
823
0

ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

07 марта 2023, 18:56 | Обновлено 07 марта 2023, 19:00
823
0
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Реал может уволить Анчелотти, даже если будут трофеи
2. Антонио Конте может вернуться в Интер
3. Неймар выбыл к концу сезона
4. Прогноз на матч Челси – Боруссия Дортмунд

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Источник Sport.ua
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