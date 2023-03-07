ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси

1. Реал может уволить Анчелотти, даже если будут трофеи

2. Антонио Конте может вернуться в Интер

3. Неймар выбыл к концу сезона

4. Прогноз на матч Челси – Боруссия Дортмунд

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