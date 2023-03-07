Лига чемпионов07 марта 2023, 18:56 | Обновлено 07 марта 2023, 19:00
823
0
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
07 марта 2023, 18:56 | Обновлено 07 марта 2023, 19:00
823
0
1. Реал может уволить Анчелотти, даже если будут трофеи
2. Антонио Конте может вернуться в Интер
3. Неймар выбыл к концу сезона
4. Прогноз на матч Челси – Боруссия Дортмунд
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 марта 2023, 22:23 1
В четвертьфинале клуб «Аль-Айн» без Ярмоленко победил «Аль-Ахли Дубай» 2:0
Футбол | 07 марта 2023, 16:14 2
Сбор пройдет с 20 по 27 марта
Футбол | 06.03.2023, 22:48
Война | 07.03.2023, 13:11
Футбол | 07.03.2023, 15:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.03.2023, 02:57 3
06.03.2023, 17:05 1
06.03.2023, 15:11 23
07.03.2023, 11:20 23
05.03.2023, 17:50 2
06.03.2023, 14:13 75
06.03.2023, 08:30 4