Не только тренер. Хавбек Челси рассказал, кто виноват в провале команды

Хавбек «Челси» Жоау Фелиш убежден, что в плохих результатах команды виноват не только наставник Грэм Поттер, который принимает на себя всю критику.

«Вина за результаты «Челси» лежит и на тренере, и на игроках. Но не только на тренере. Не только наставник должен брать на себя ответственность, мы ее разделяем».

«Тренер поддерживает нас, а мы - тренера. Уверен, что если останемся едиными, то ситуация улучшится», – сказал Фелиш.

Сегодня в 22:00 Синие начнут ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.