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Англия
07 марта 2023, 18:29 |
621
0

Не только тренер. Хавбек Челси рассказал, кто виноват в провале команды

Жоау Фелиш уверен, что все может исправить

07 марта 2023, 18:29 |
621
0
Не только тренер. Хавбек Челси рассказал, кто виноват в провале команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Хавбек «Челси» Жоау Фелиш убежден, что в плохих результатах команды виноват не только наставник Грэм Поттер, который принимает на себя всю критику.

«Вина за результаты «Челси» лежит и на тренере, и на игроках. Но не только на тренере. Не только наставник должен брать на себя ответственность, мы ее разделяем».

«Тренер поддерживает нас, а мы - тренера. Уверен, что если останемся едиными, то ситуация улучшится», – сказал Фелиш.

Сегодня в 22:00 Синие начнут ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

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Челси Жоау Фелиш Михаил Мудрик Грэм Поттер
Источник Sky Sports
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