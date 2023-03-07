Англия07 марта 2023, 18:29 |
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Не только тренер. Хавбек Челси рассказал, кто виноват в провале команды
Жоау Фелиш уверен, что все может исправить
07 марта 2023, 18:29 |
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Хавбек «Челси» Жоау Фелиш убежден, что в плохих результатах команды виноват не только наставник Грэм Поттер, который принимает на себя всю критику.
«Вина за результаты «Челси» лежит и на тренере, и на игроках. Но не только на тренере. Не только наставник должен брать на себя ответственность, мы ее разделяем».
«Тренер поддерживает нас, а мы - тренера. Уверен, что если останемся едиными, то ситуация улучшится», – сказал Фелиш.
Сегодня в 22:00 Синие начнут ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.
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