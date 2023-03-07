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  4. Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Англия
07 марта 2023, 17:59 | Обновлено 07 марта 2023, 18:00
3178
4

Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси

Шансы клуба на попадание в Лигу чемпионов довольно низкие

07 марта 2023, 17:59 | Обновлено 07 марта 2023, 18:00
3178
4
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Некоторым футболистам «Челси» грозит сокращение зарплаты в случае, если команда не пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, с появлением в клубе нового руководства во главе с Тоддом Боэли в «Челси» изменился подход к заключению контрактов: бонусы повысились, а гарантированная часть зарплат стала ниже.

Таким образом, зарплата большинства игроков, которых «Челси» подписал в последние два трансферных окна, сократится на 25 и более процентов, если команда не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон. Входит ли в их число Михаил Мудрик – не известно. Игрокам, которые подписали контракты до смены владельца, сокращение зарплаты не грозит.

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Челси Лига чемпионов Михаил Мудрик Тодд Боэли
Источник The Telegraph
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Remark
Развели пацана по полной: мало того что всунули в команду, в которой он не особо хотел играть; так еще и могут вычесть обратно четверть зарплаты))) Эх, Миша, Миша...
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+2
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FunnyCat_____
c сырной поведешься.... Тем временем Арсенал красиво и уверенно идет к чемпионству !
Попались бы пару команд против бы которых Челси играл вторым номером, глядишь Мудрик бы и проявил свои лучшие качества, а там бы и уверенность пришла
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0
Kain_X_Rain
Все фигня Миша,давай по новой,у тебя лицо злое,тебе денег никто не даст - Великий Харьковский математик.
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0
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