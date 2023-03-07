Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси

Некоторым футболистам «Челси» грозит сокращение зарплаты в случае, если команда не пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, с появлением в клубе нового руководства во главе с Тоддом Боэли в «Челси» изменился подход к заключению контрактов: бонусы повысились, а гарантированная часть зарплат стала ниже.

Таким образом, зарплата большинства игроков, которых «Челси» подписал в последние два трансферных окна, сократится на 25 и более процентов, если команда не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон. Входит ли в их число Михаил Мудрик – не известно. Игрокам, которые подписали контракты до смены владельца, сокращение зарплаты не грозит.