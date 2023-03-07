Лига Европы07 марта 2023, 17:13 | Обновлено 07 марта 2023, 17:14
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Каземиро может пропустить матч с Бетисом в Лиге Европы
У хавбека «Манчестер Юнайтед» повреждение
07 марта 2023, 17:13 | Обновлено 07 марта 2023, 17:14
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Ключевой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может пропустить первый, домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса» (четверг, 9 марта). Об этом сообщает ESPN.
31-летний бразильский хавбек получил повреждение в матче 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (поражение 0:7) и был заменен на 77-й минуте матча.
В нынешнем сезоне на счету Каземиро 5 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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