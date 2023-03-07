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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «И у нас, и у ПСЖ огромная скорость в атаке»
Лига чемпионов
07 марта 2023, 16:30 |
141
1

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «И у нас, и у ПСЖ огромная скорость в атаке»

Тренер «Баварии» – о матче с «ПСЖ»

07 марта 2023, 16:30 |
141
1
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «И у нас, и у ПСЖ огромная скорость в атаке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (8 марта, первый матч – 1:0):

«ПСЖ» требуется хотя бы один гол, чтобы сравнять счет. Я ожидаю, что они будут оказывать большое давление с самого начала. В первом матче они были без Килиана Мбаппе в начале, что немного повлияло на их план на матч. Когда он вышел, они начали играть иначе. Как я уже сказал, я ожидаю, что это будет гораздо больше атакующий и открытый матч, чем в Париже.

И у нас, и у «ПСЖ» огромная скорость в атаке. Если вы даете их нападающим слишком много места, они могут раскрыть свои качества и защищаться будет невероятно сложно.

Мы очень хорошо структурированная команда. Мы все хотим далеко пройти в Лиге чемпионов. В противостоянии таких тяжелоатлетов, как «Бавария» и «ПСЖ», форма в конкретный день всегда решает результат. У команд одинаковый уровень, если говорить об отдельных игроках. У обоих клубов есть настоящие звезды. Тем не менее, у наших игроков хорошее представление о том, как взаимодействовать друг с другом».

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Юлиан Нагельсманн Бавария Бавария - ПСЖ Лига чемпионов
Источник ФК Бавария
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Комментарии 1
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Fred14
В первом матче играла одна команда .Хваленых звёзд просто не было на поле 
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