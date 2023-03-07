Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «И у нас, и у ПСЖ огромная скорость в атаке»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (8 марта, первый матч – 1:0):

«ПСЖ» требуется хотя бы один гол, чтобы сравнять счет. Я ожидаю, что они будут оказывать большое давление с самого начала. В первом матче они были без Килиана Мбаппе в начале, что немного повлияло на их план на матч. Когда он вышел, они начали играть иначе. Как я уже сказал, я ожидаю, что это будет гораздо больше атакующий и открытый матч, чем в Париже.

И у нас, и у «ПСЖ» огромная скорость в атаке. Если вы даете их нападающим слишком много места, они могут раскрыть свои качества и защищаться будет невероятно сложно.

Мы очень хорошо структурированная команда. Мы все хотим далеко пройти в Лиге чемпионов. В противостоянии таких тяжелоатлетов, как «Бавария» и «ПСЖ», форма в конкретный день всегда решает результат. У команд одинаковый уровень, если говорить об отдельных игроках. У обоих клубов есть настоящие звезды. Тем не менее, у наших игроков хорошее представление о том, как взаимодействовать друг с другом».