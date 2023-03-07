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Молодежные турниры
07 марта 2023, 16:14 |
1977
2

Ротань назвал состав молодежной сборной Украины на матчи с Данией и Италией

Сбор пройдет с 20 по 27 марта

07 марта 2023, 16:14 |
1977
2
Ротань назвал состав молодежной сборной Украины на матчи с Данией и Италией
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объявил список из 26-ти игроков, вызванных на мартовский сбор для подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21).

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Ростислав Лях, Виталий Роман, Роман Дидык (все – «Рух» Львов), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Кристиан Биловар (АЕЛ, Кипр), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Александр Драмбаев («Зюльте-Варегем», Бельгия).

Полузащитники: Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба - «Днепр-1» Днепр), Владимир Бражко, Максим Хлань (оба - «Заря» Луганск), Николай Михайленко («Александрия»), Алексей Кащук («Сабах», Азербайджан), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Брагару («Черноморец» Одесса).

Нападающие: Богдан Вьюнник («Грацер», Австрия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Владислав Ванат («Динамо» Киев), Николай Кухаревич («Хиберниан», Шотландия).

Также наставник сине-желтых определил резерв сборной, в который вошли 13 исполнителей. В случае возможного повреждения футболисты из резервного списка могут пополнить основную группу.

Резервный список

Вратарь: Денис Твардовский («Шахтер» Донецк).

Полевые игроки: Дмитрий Капинус («Металлист 1925» Харьков), Алексей Сыч («Кортрейк», Бельгия), Антон Боль, Максим Дячук, Назар Волошин, Владислав Супряга (все — «Динамо» Киев), Марьян Фарина («Шахтер» Донецк), Андрей Булеза («Минай»), Марко Сапуга («Рух» Львов), Викентий Волошин («Александрия»), Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан), Максим Кучерявый («Фалкирк», Шотландия).

Молодежная сборная Украины во время УТС, который будет проходить с 20 по 27 марта, проведет два спарринга. 24 марта в Турции подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Дании. 27-го числа сине-желтые на Апеннинах сыграют против команды Италии. Местом проведения встречи станет стадион «Оресте Граннило» в городе Реджо-ди-Калабрия.

В этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Gargantua
а чего это сыч в резервном? всю дорогу был основным. 
Дячук сейчас лучше чем Сирота. Да и назар Волошин и Сапуга помогли бы. Не понятно попадание в основной список Биловара.
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+1
Sa sha
Он состав Челси не хочет назвать?)
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0
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