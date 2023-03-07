Лига Европы07 марта 2023, 15:50 |
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Словацкая бригада арбитров обслужит игру между Шахтером и Фейеноордом
Матч состоится 9 марта в Варшаве
07 марта 2023, 15:50 |
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Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Фейеноорд».
Арбитр матча – словак Иван Кружляк. На линиях ему помогут соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор. Четвертый арбитр тоже из Словакии – Петер Кралович.
Видеопомощник рефери – Кристиан Дингерт (Германия), ассистент видеопомощника рефери – Харм Осмерс (Германия).
Матч состоится 9 марта в Варшаве и начнется в 22:00.
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