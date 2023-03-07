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Лига Европы
07 марта 2023, 15:50 |
375
0

Словацкая бригада арбитров обслужит игру между Шахтером и Фейеноордом

Матч состоится 9 марта в Варшаве

07 марта 2023, 15:50 |
375
0
Словацкая бригада арбитров обслужит игру между Шахтером и Фейеноордом
report.az. Иван Кружляк

Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Фейеноорд».

Арбитр матча – словак Иван Кружляк. На линиях ему помогут соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор. Четвертый арбитр тоже из Словакии – Петер Кралович.

Видеопомощник рефери – Кристиан Дингерт (Германия), ассистент видеопомощника рефери – Харм Осмерс (Германия).

Матч состоится 9 марта в Варшаве и начнется в 22:00.

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Фейеноорд судейские назначения Иван Кружляк Шахтер - Фейеноорд Шахтер Донецк Лига Европы
Источник УЕФА
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