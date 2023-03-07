Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В финале отбора украинка сразится Кэти Бултер из Великобритании (№142 WTA). Время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, украинка выиграла оба матча.

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