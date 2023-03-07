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WTA
07 марта 2023, 13:21 |
127
0

Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Индиан-Уэллс

07 марта 2023, 13:21 |
127
0
Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

7 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В финале отбора украинка сразится Кэти Бултер из Великобритании (№142 WTA). Время начала матча – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, украинка выиграла оба матча.

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Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Кэти Бултер
Источник Sport.ua
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