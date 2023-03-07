Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко пробился в основу челленджера в Мексике
ATP
07 марта 2023, 12:18 |
144
0

Марченко пробился в основу челленджера в Мексике

Илья переиграл американца в финале квалификации и уже знает следующего соперника

07 марта 2023, 12:18 |
144
0
Марченко пробился в основу челленджера в Мексике
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в основу хардового челленджера в Мексике.

В финале квалификации украинец на двух тай-брейках одолел американца Алекса Рыбакова.

Пуэрто-Вальярта. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина, 10) – Алекс Рыбаков (США, 6) – 7:6(0), 7:6(1)

Отметим, что на старте отбора Марченко уверенно переиграл колумбийца Николаса Барриентоса (6:1, 6:3).

Первым соперником Ильи в основе будет Гвидо Андреосси из Аргентины.

По теме:
Рейтинг ATP. Руне обновил личный рекорд, Де Минаур вернулся в топ-20
Марченко не пробился в основу челленджера в Уэйко
Рейтинг ATP. Исторический рекорд Джоковича, новое достижение Крутых
Илья Марченко Алекс Рыбаков ATP Пуэрто-Вальярта
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Война | 06 марта 2023, 15:11 23
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута

На этот момент принято решение оборонять город

По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
Футбол | 07 марта 2023, 11:11 12
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную

Алексей Сливченко отвечает на вопрос: заслужил ли вингер «Краковии» место в национальной команде?

Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Футбол | 07.03.2023, 02:57
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
Теннис | 06.03.2023, 12:55
Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Футбол | 06.03.2023, 14:13
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
05.03.2023, 17:50 2
Биатлон
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
05.03.2023, 20:27 47
Футбол
Промоутер рассказал, с кем сразится Усик в случае срыва боя с Фьюри
Промоутер рассказал, с кем сразится Усик в случае срыва боя с Фьюри
06.03.2023, 11:35 3
Бокс
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
05.03.2023, 15:58 9
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
06.03.2023, 11:14 2
Бокс
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
06.03.2023, 11:25 1
Футбол
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
06.03.2023, 08:30 4
Теннис
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
06.03.2023, 11:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности