Марченко пробился в основу челленджера в Мексике

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в основу хардового челленджера в Мексике.

В финале квалификации украинец на двух тай-брейках одолел американца Алекса Рыбакова.

Пуэрто-Вальярта. Финал квалификации

Илья Марченко (Украина, 10) – Алекс Рыбаков (США, 6) – 7:6(0), 7:6(1)

Отметим, что на старте отбора Марченко уверенно переиграл колумбийца Николаса Барриентоса (6:1, 6:3).

Первым соперником Ильи в основе будет Гвидо Андреосси из Аргентины.