ATP07 марта 2023, 12:18 |
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Марченко пробился в основу челленджера в Мексике
Илья переиграл американца в финале квалификации и уже знает следующего соперника
07 марта 2023, 12:18 |
144
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Украинский теннисист Илья Марченко пробился в основу хардового челленджера в Мексике.
В финале квалификации украинец на двух тай-брейках одолел американца Алекса Рыбакова.
Пуэрто-Вальярта. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина, 10) – Алекс Рыбаков (США, 6) – 7:6(0), 7:6(1)
Отметим, что на старте отбора Марченко уверенно переиграл колумбийца Николаса Барриентоса (6:1, 6:3).
Первым соперником Ильи в основе будет Гвидо Андреосси из Аргентины.
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