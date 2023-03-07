Чемпионат Европы07 марта 2023, 11:50 | Обновлено 07 марта 2023, 11:57
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ВИДЕО. Почему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке Украины
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
07 марта 2023, 11:50 | Обновлено 07 марта 2023, 11:57
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Это произошло! Руслан Ротань объявил заявку сборной Украины на мартовские матчи! И... Коноплянка вернулся в сборную Украины? Как относиться к такому возвращению и справедливо ли оно?
Попробуем проанализировать статистику вингера и узнать, почему он заслужил (или нет) вызов в национальную команду на матч отбора на Евро-2024 против сборной Англии!
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