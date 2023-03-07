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Чемпионат Европы
07 марта 2023, 11:50 | Обновлено 07 марта 2023, 11:57
1076
0

ВИДЕО. Почему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке Украины

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

07 марта 2023, 11:50 | Обновлено 07 марта 2023, 11:57
1076
0
ВИДЕО. Почему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке Украины
Sport.ua

Это произошло! Руслан Ротань объявил заявку сборной Украины на мартовские матчи! И... Коноплянка вернулся в сборную Украины? Как относиться к такому возвращению и справедливо ли оно?

Попробуем проанализировать статистику вингера и узнать, почему он заслужил (или нет) вызов в национальную команду на матч отбора на Евро-2024 против сборной Англии!

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видео Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу Руслан Ротань
Источник Sport.ua
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