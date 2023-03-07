Лига чемпионов07 марта 2023, 10:28 | Обновлено 07 марта 2023, 10:45
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Жиру рискует пропустить матч с Тоттенхэмом
36-летний форвард в понедельник пропустил тренировку «россонери» из-за гриппа
07 марта 2023, 10:28 | Обновлено 07 марта 2023, 10:45
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру может пропустить ответный выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
36-летний форвард в понедельник пропустил тренировку «россонери» из-за гриппа.
Отмечается, что француз уже идет на поправку, однако его участие в игре со «шпорами» находится под вопросом.
Первый матч между командами в Милане завершился минимальной победой хозяев поля (1:0). Ответная встреча состоится 8 марта в Лондоне. Начало в 22:00 по Киеву.
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