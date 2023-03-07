Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жиру рискует пропустить матч с Тоттенхэмом
Лига чемпионов
07 марта 2023, 10:28 | Обновлено 07 марта 2023, 10:45
109
0

Жиру рискует пропустить матч с Тоттенхэмом

36-летний форвард в понедельник пропустил тренировку «россонери» из-за гриппа

07 марта 2023, 10:28 | Обновлено 07 марта 2023, 10:45
109
0
Жиру рискует пропустить матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Нападающий «Милана» Оливье Жиру может пропустить ответный выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

36-летний форвард в понедельник пропустил тренировку «россонери» из-за гриппа.

Отмечается, что француз уже идет на поправку, однако его участие в игре со «шпорами» находится под вопросом.

Первый матч между командами в Милане завершился минимальной победой хозяев поля (1:0). Ответная встреча состоится 8 марта в Лондоне. Начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Брюгге
Бенфика – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Боруссия Дортмунд. Текстовая трансляция матча
Оливье Жиру Тоттенхэм Лига чемпионов Милан
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Бокс | 06 марта 2023, 11:14 2
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться

Неожиданный выбор от Железного Майка

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
Футбол | 06 марта 2023, 19:20 7
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона

Бразильский форвард «ПСЖ» в нынешнем сезоне больше не сыграет

ЛЕОНЕНКО – о новом имидже Милевского: «Забирает кличку поп у Саленко»
Футбол | 06.03.2023, 12:15
ЛЕОНЕНКО – о новом имидже Милевского: «Забирает кличку поп у Саленко»
ЛЕОНЕНКО – о новом имидже Милевского: «Забирает кличку поп у Саленко»
Индиан-Уэллс. Украинки узнали соперниц в основной сетке
Теннис | 07.03.2023, 03:45
Индиан-Уэллс. Украинки узнали соперниц в основной сетке
Индиан-Уэллс. Украинки узнали соперниц в основной сетке
Брентфорд – Фулхэм – 3:2. Как забил Соломон. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.03.2023, 00:59
Брентфорд – Фулхэм – 3:2. Как забил Соломон. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Фулхэм – 3:2. Как забил Соломон. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 10
Другие виды
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 3
Футбол
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
05.03.2023, 15:51 2
Футбол
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
06.03.2023, 11:56
Футбол
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
06.03.2023, 20:40 11
Футбол
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
06.03.2023, 14:13 75
Футбол
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
05.03.2023, 17:50 2
Биатлон
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
06.03.2023, 15:11 23
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности