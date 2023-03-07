Жиру рискует пропустить матч с Тоттенхэмом

Нападающий «Милана» Оливье Жиру может пропустить ответный выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

36-летний форвард в понедельник пропустил тренировку «россонери» из-за гриппа.

Отмечается, что француз уже идет на поправку, однако его участие в игре со «шпорами» находится под вопросом.

Первый матч между командами в Милане завершился минимальной победой хозяев поля (1:0). Ответная встреча состоится 8 марта в Лондоне. Начало в 22:00 по Киеву.