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Италия
07 марта 2023, 10:01 | Обновлено 07 марта 2023, 10:19
345
0

Интер думает над подписанием защитника Барселоны

Миланскому клубу интересен Самуэль Умтити

07 марта 2023, 10:01 | Обновлено 07 марта 2023, 10:19
345
0
Интер думает над подписанием защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Умтити

В поле зрения миланского клуба «Интер» попал защитник Самуэль Умтити, который на правах аренды у испанской «Барселоны» сейчас выступает за «Лечче».

Сообщается, будто «Интер» уже контактировал с «блауграной» по поводу вероятного перехода игрока. В Ла Лиге Умтити не смог проявить себя, однако в скромном итальянском «Лечче» ему удалось реанимировать свою карьеру.

Действующий контракт Умтити с «Барселоной» действителен до лета 2026 года. Француз, который выступает за «сине-гранатовых» с 2016 года, в январе этого года продлил контракт с клубом, согласившись на понижение зарплаты.

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Самуэль Умтити Интер Милан Барселона трансферы трансферы Серии A
Источник Mundo Deportivo
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