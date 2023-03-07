Интер думает над подписанием защитника Барселоны

В поле зрения миланского клуба «Интер» попал защитник Самуэль Умтити, который на правах аренды у испанской «Барселоны» сейчас выступает за «Лечче».

Сообщается, будто «Интер» уже контактировал с «блауграной» по поводу вероятного перехода игрока. В Ла Лиге Умтити не смог проявить себя, однако в скромном итальянском «Лечче» ему удалось реанимировать свою карьеру.

Действующий контракт Умтити с «Барселоной» действителен до лета 2026 года. Француз, который выступает за «сине-гранатовых» с 2016 года, в январе этого года продлил контракт с клубом, согласившись на понижение зарплаты.