Индиан-Уэллс. Украинки узнали соперниц в основной сетке

Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выступят в основной сетке турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В первом круге Ястремская встретится с венгеркой Анной Бондар (№75, WTA).

Костюк начнет борьбу на турнире матчем с победительницей квалификации, которая станет известна позже.

Калинина, которая начнет выступление в Индиан-Уэллсе со второго круга, встретится с победительницей матча между египтянкой Маяр Шериф (№49, WTA) и чешкой Линдой Фрухвиртовой (№50, WTA).