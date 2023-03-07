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WTA
07 марта 2023, 03:45 |
91
1

Индиан-Уэллс. Украинки узнали соперниц в основной сетке

Костюк, Ястремская и Калинина сыграют в Индиан-Уэллсе

07 марта 2023, 03:45 |
91
1
Индиан-Уэллс. Украинки узнали соперниц в основной сетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выступят в основной сетке турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В первом круге Ястремская встретится с венгеркой Анной Бондар (№75, WTA).

Костюк начнет борьбу на турнире матчем с победительницей квалификации, которая станет известна позже.

Калинина, которая начнет выступление в Индиан-Уэллсе со второго круга, встретится с победительницей матча между египтянкой Маяр Шериф (№49, WTA) и чешкой Линдой Фрухвиртовой (№50, WTA).

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Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Игорь Городищев
В третьому колі Марта може вийти на Бенчич і нарешті таки в неї виграть ! )
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