WTA07 марта 2023, 03:45 |
91
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Индиан-Уэллс. Украинки узнали соперниц в основной сетке
Костюк, Ястремская и Калинина сыграют в Индиан-Уэллсе
07 марта 2023, 03:45 |
91
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Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выступят в основной сетке турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
В первом круге Ястремская встретится с венгеркой Анной Бондар (№75, WTA).
Костюк начнет борьбу на турнире матчем с победительницей квалификации, которая станет известна позже.
Калинина, которая начнет выступление в Индиан-Уэллсе со второго круга, встретится с победительницей матча между египтянкой Маяр Шериф (№49, WTA) и чешкой Линдой Фрухвиртовой (№50, WTA).
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Комментарии 1
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В третьому колі Марта може вийти на Бенчич і нарешті таки в неї виграть ! )
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