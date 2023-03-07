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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Борис Крушинский стал игроком Полесья
Украина. Первая лига
07 марта 2023, 03:22 |
14
0

ОФИЦИАЛЬНО. Борис Крушинский стал игроком Полесья

20-летний полузащитник будет выступать в Первой лиге

07 марта 2023, 03:22 |
14
0
ОФИЦИАЛЬНО. Борис Крушинский стал игроком Полесья
УПЛ

Футбольный клуб «Полесье», выступающий в группе А Первой лиги, внес в заявку первого новичка. Им стал 20-летний полузащитник Борис Крушинский (№55).

В прошлом году Крушинский выступал за «Львов» в Украинской Премьер-лиге. В осенней части УПЛ полузащитник провел за львовян 14 матчей, забив 1 гол.

В составе «Львова» Крушинский дебютировал 28 апреля 2021 года в домашнем поединке против львовского «Руха» (1:1).

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Полесье Житомир Львов Борис Крушинский трансферы трансферы УПЛ
Источник ПФЛ
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