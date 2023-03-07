Украина. Первая лига07 марта 2023, 03:22 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Борис Крушинский стал игроком Полесья
20-летний полузащитник будет выступать в Первой лиге
07 марта 2023, 03:22 |
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Футбольный клуб «Полесье», выступающий в группе А Первой лиги, внес в заявку первого новичка. Им стал 20-летний полузащитник Борис Крушинский (№55).
В прошлом году Крушинский выступал за «Львов» в Украинской Премьер-лиге. В осенней части УПЛ полузащитник провел за львовян 14 матчей, забив 1 гол.
В составе «Львова» Крушинский дебютировал 28 апреля 2021 года в домашнем поединке против львовского «Руха» (1:1).
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