Индиан-Уэллс. Завацкая проиграла в квалификации немке

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№264 WTA) проиграла в первом раунде квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Завацкая в двух сетах уступила немецкой теннисистке украинского происхождения Еве Лис (№118 WTA).

Во втором сете Завацкая проигрывала со счетом 1:3 и 2:4, но смогла выровнять ситуацию. Сет завершился тай-брейком, в котором сильнее оказалась немка.

В финале квалификации Лис сразится с Исалин Бонавентюр (№96 WTA).

Индиан-Уэллс. Квалификация.

Катарина Завацкая – Ева Лис – 2:6, 6:7(2)