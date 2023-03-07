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Молодежные турниры
07 марта 2023, 04:24 | Обновлено 07 марта 2023, 04:25
65
0

Юрий МОРОЗ: «Надеюсь, Ванат будет прогрессировать»

Главный тренер сборной Украины U-17 рассказал о молодежи, которую тренировал в «Динамо»

07 марта 2023, 04:24 | Обновлено 07 марта 2023, 04:25
65
0
Юрий МОРОЗ: «Надеюсь, Ванат будет прогрессировать»
УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз вспомнил период работы с молодежью киевского «Динамо».

– Осенью 2016 года Динамо наделало шуму в Юношеской Лиге УЕФА. Дважды обыграли Бенфику, Наполи. В шести матчах расписали только одну ничью. В чем была сила команды?
– В игроках. Каждый футболист отдавался игре. Шапаренко, Леднев, Булеца, Миколенко, Попов, Русин, Вантух, Дубинчак – какую фамилию не назовешь, все играют. Каждый из них имеет не только талант, но и характер.

– Что произошло в первом матче плей-офф против Аякса?
– Я бы не хотел вспоминать. Это уже история. Уже сделали много выводов по этому поводу. Двигаемся дальше.

– Одним из главных талантов той команды был Ахмед Алибеков. Почему он так и не раскрылся?
– Алибеков – действительно талантливый игрок. Он у меня играл и в опорной зоне, и в центре защиты. Возможно, Ахмеду не хватает здоровья. Только начнет, начинаются проблемы. Очень хороший игрок, умный, универсальный. Характер есть у него. Но что-то ему мешает.

– Владислав Ванат готов стать основным форвардом?
– Да. Быстрый, умный, техничный игрок. Может решить момент с хорошей реализацией. Надеюсь, он будет только прогрессировать и добавлять.

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Юрий Мороз Владислав Ванат Ахмед Алибеков
Источник Футбол 24
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