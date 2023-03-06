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  4. Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Англия
06 марта 2023, 22:48 | Обновлено 06 марта 2023, 22:49
1212
7

Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»

Видео военного преступления рашистов вызвало большой резонанс в соцсетях

06 марта 2023, 22:48 | Обновлено 06 марта 2023, 22:49
1212
7
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик выложил в сторис резонансное видео убийства украинского военного.

В сети распространилось видео, на котором российские оккупанты жестоко убили военного ВСУ за то, что он сказал «Слава Украине».

Если видео не является фейковым, то, похоже, орки несколько раз выстрелили в мужчину и цинично записали убийство на видео.

Очередное военное преступление рашистов с убийством украинского солдата вызвало большой резонанс в соцсетях.

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Михаил Мудрик российско-украинская война смерть убийство
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Gargantua
к сожалению, убийство пленных это обыденное явление.
публику это будоражит только когда видео выкладывают.
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0
avk2307
Це зробили всі фуболісти практично українські.
Але стаття про Мудрика
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0
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Springfield
Чаще смотрите украинские новости. Они каждые пол часа по ТВ.  
    Где и когда сделана запись, неизвестно. Личность предполагаемого погибшего - тоже.  
    Глава
офиса президента Украины Андрей Ермак написал в твиттере: "Убийство
пленного - это очередное военное преступление россиян. Это элемент
целенаправленной политики террора, которую отбеливает кремлевская
пропаганда мифами о "нацистах". За каждое такое военное преступление
будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее. Найдем всех"  
   .Ермак не ссылался на видео и не указывал, что этот комментарий касается именно его.
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-4
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Springfield
Совсем головой ещё пацан.  В украинских новостях обсуждают зачем это сделали и засветили. И не инсценировка ли это. А Миша - распространитель. ((
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-10
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