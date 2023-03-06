Англия06 марта 2023, 22:48 | Обновлено 06 марта 2023, 22:49
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7
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Видео военного преступления рашистов вызвало большой резонанс в соцсетях
06 марта 2023, 22:48 | Обновлено 06 марта 2023, 22:49
1212
7
Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик выложил в сторис резонансное видео убийства украинского военного.
В сети распространилось видео, на котором российские оккупанты жестоко убили военного ВСУ за то, что он сказал «Слава Украине».
Если видео не является фейковым, то, похоже, орки несколько раз выстрелили в мужчину и цинично записали убийство на видео.
Очередное военное преступление рашистов с убийством украинского солдата вызвало большой резонанс в соцсетях.
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публику это будоражит только когда видео выкладывают.
Але стаття про Мудрика
Где и когда сделана запись, неизвестно. Личность предполагаемого погибшего - тоже.
Глава
офиса президента Украины Андрей Ермак написал в твиттере: "Убийство
пленного - это очередное военное преступление россиян. Это элемент
целенаправленной политики террора, которую отбеливает кремлевская
пропаганда мифами о "нацистах". За каждое такое военное преступление
будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее. Найдем всех"
.Ермак не ссылался на видео и не указывал, что этот комментарий касается именно его.