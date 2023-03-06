Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик выложил в сторис резонансное видео убийства украинского военного.

В сети распространилось видео, на котором российские оккупанты жестоко убили военного ВСУ за то, что он сказал «Слава Украине».

Если видео не является фейковым, то, похоже, орки несколько раз выстрелили в мужчину и цинично записали убийство на видео.

Очередное военное преступление рашистов с убийством украинского солдата вызвало большой резонанс в соцсетях.