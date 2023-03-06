Бруну ФЕРНАНДЕШ: «0:7 от Ливерпуля? Мы не показали свой уровень»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о разгромном поражении от «Ливерпуля»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал разгромное поражение 0:7 от «Ливерпуля» в 26-м туре АПЛ:
«Мы знаем, насколько мы хороши, и мы знаем, что сегодня мы не показали свой уровень. Мы знаем, что эта команда действительно хороша. На этот раз было не так, но я почти уверен, что эта команда способна творить великие дела.
Я должен поблагодарить болельщиков за поддержку и за всю их признательность после матчей – даже таких, как этот, когда мы проигрываем своему главному сопернику».
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