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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «0:7 от Ливерпуля? Мы не показали свой уровень»
Англия
06 марта 2023, 22:01 |
288
0

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «0:7 от Ливерпуля? Мы не показали свой уровень»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о разгромном поражении от «Ливерпуля»

06 марта 2023, 22:01 |
288
0
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «0:7 от Ливерпуля? Мы не показали свой уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал разгромное поражение 0:7 от «Ливерпуля» в 26-м туре АПЛ:

«Мы знаем, насколько мы хороши, и мы знаем, что сегодня мы не показали свой уровень. Мы знаем, что эта команда действительно хороша. На этот раз было не так, но я почти уверен, что эта команда способна творить великие дела.

Я должен поблагодарить болельщиков за поддержку и за всю их признательность после матчей – даже таких, как этот, когда мы проигрываем своему главному сопернику».

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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