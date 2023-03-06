ОФИЦИАЛЬНО. Почетным президентом Львова стал гражданин США
Алексей Боровиков получил должность во львовском футбольном клубе
Футбольный клуб «Львов» объявил об изменениях в высшем руководстве.
Почетным президентом «Львова» стал Алексей Боровиков, ранее участвовавший в возрождении киевского «Арсенала», находившийся на руководящих должностях в «Карпатах» и «Вересе», а также имеющий опыт организации работы и управления клубами из Бразилии, Чехии, Словакии, Швейцарии.
Отмечается, что родившийся в Симферополе Боровиков является гражданином США.
Вместе с тем, как отмечается на официальном сайте «Львова», почетным президентом этого клуба остается Богдан Копытко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вернется ли Мудрик в основной состав?
На этот момент принято решение оборонять город