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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 21:15 |
796
0

ОФИЦИАЛЬНО. Почетным президентом Львова стал гражданин США

Алексей Боровиков получил должность во львовском футбольном клубе

06 марта 2023, 21:15 |
796
0
ОФИЦИАЛЬНО. Почетным президентом Львова стал гражданин США
ФК Львов. Алексей Боровиков

Футбольный клуб «Львов» объявил об изменениях в высшем руководстве.

Почетным президентом «Львова» стал Алексей Боровиков, ранее участвовавший в возрождении киевского «Арсенала», находившийся на руководящих должностях в «Карпатах» и «Вересе», а также имеющий опыт организации работы и управления клубами из Бразилии, Чехии, Словакии, Швейцарии.

Отмечается, что родившийся в Симферополе Боровиков является гражданином США.

Вместе с тем, как отмечается на официальном сайте «Львова», почетным президентом этого клуба остается Богдан Копытко.

lvivfc.com/kerivnytstvo-klubu
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Источник ФК Львов
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