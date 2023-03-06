Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич в списке. Хорватия опубликовала заявку на матчи отбора на Евро-2024
Чемпионат Европы
06 марта 2023, 21:13 | Обновлено 06 марта 2023, 21:14
94
0

Модрич в списке. Хорватия опубликовала заявку на матчи отбора на Евро-2024

В марте хорваты сыграют с Уэльсом и Турцией

06 марта 2023, 21:13 | Обновлено 06 марта 2023, 21:14
94
0
Модрич в списке. Хорватия опубликовала заявку на матчи отбора на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

25 и 28 марта сборная Хорватии проведет два стартовых матчей отбора на Евро-2024 против Уэльса и Турции соответственно. Стала известна заявка команды Златко Далича на мартовские матчи:

Голкиперы: Доминик Ливакович (Динамо Загреб), Ивица Ивушич (Осиек), Недилько Лабрович (Риека).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Борна Баришич (Рейнджерс), Йосип Юранович (Унион), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Станишич (Бавария), Мартин Эрлич (Сассуоло), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич (Реал Мадрид), Матео Ковачич (Челси), Марсело Брозович (Интер), Марио Пашалич (Аталанта), Никола Влашич (Торино), Ловро Майер (Ренн), Лука Иванушец (Динамо Загреб), Лука Сучич (Ред Булл).

Нападающие: Иван Перишич (Тоттенхэм), Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Мислав Оршич (Саутгемптон), Марко Ливая (Хайдук Сплит), Петар Муса (Бенфика).

По теме:
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Без Бущана. Основной вратарь сборной Украины не сыграет против Англии
Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
сборная Хорватии по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти
Футбол | 06 марта 2023, 21:00 0
Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти
Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти

Луганская команда совершила камбэк со счета 0:2, а Бражко реализовал пенальти

Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Футбол | 05 марта 2023, 23:45 0
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн

Единственный гол на 57-й минуте забил Сеад Колашинац

ВИДЕО. Ломаченко встретился с Шакуром в зале. «Мой бой будет 20 мая»
Бокс | 06.03.2023, 15:51
ВИДЕО. Ломаченко встретился с Шакуром в зале. «Мой бой будет 20 мая»
ВИДЕО. Ломаченко встретился с Шакуром в зале. «Мой бой будет 20 мая»
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Война | 06.03.2023, 15:11
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Бокс | 06.03.2023, 11:14
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
06.03.2023, 11:25 1
Футбол
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
05.03.2023, 06:45 6
Футбол
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
04.03.2023, 18:55 56
Футбол
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
05.03.2023, 00:06 24
Теннис
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
05.03.2023, 17:50 2
Биатлон
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
04.03.2023, 20:26
Теннис
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
06.03.2023, 08:30 4
Теннис
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
05.03.2023, 20:27 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности