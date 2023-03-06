Модрич в списке. Хорватия опубликовала заявку на матчи отбора на Евро-2024

25 и 28 марта сборная Хорватии проведет два стартовых матчей отбора на Евро-2024 против Уэльса и Турции соответственно. Стала известна заявка команды Златко Далича на мартовские матчи:

Голкиперы: Доминик Ливакович (Динамо Загреб), Ивица Ивушич (Осиек), Недилько Лабрович (Риека).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Борна Баришич (Рейнджерс), Йосип Юранович (Унион), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Станишич (Бавария), Мартин Эрлич (Сассуоло), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич (Реал Мадрид), Матео Ковачич (Челси), Марсело Брозович (Интер), Марио Пашалич (Аталанта), Никола Влашич (Торино), Ловро Майер (Ренн), Лука Иванушец (Динамо Загреб), Лука Сучич (Ред Булл).

Нападающие: Иван Перишич (Тоттенхэм), Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Мислав Оршич (Саутгемптон), Марко Ливая (Хайдук Сплит), Петар Муса (Бенфика).