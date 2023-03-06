Милан внес изменение в заявку на Лигу чемпионов

«Милан» внес изменение в свою заявку на плей-офф Лиги чемпионов. В нее был включен основной вратарь команды Майк Меньян, который заменил своего коллегу по амплуа Чиприана Тэтэрушану.

Изначально Меньян не был включен в заявку «Милана» из-за травмы. Однако теперь французский голкипер восстановился и уже успел принять участие в матчах Серии А против «Аталанты» (2:0) и «Фиорентины» (1:2).

Теперь он может сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (8 марта). Первый матч в Италии «Милан» выиграл 1:0.