Лига наций06 марта 2023, 20:51 |
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Милан внес изменение в заявку на Лигу чемпионов
Майк Меньян сможет сыграть с «Тоттенхэмом»
06 марта 2023, 20:51 |
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«Милан» внес изменение в свою заявку на плей-офф Лиги чемпионов. В нее был включен основной вратарь команды Майк Меньян, который заменил своего коллегу по амплуа Чиприана Тэтэрушану.
Изначально Меньян не был включен в заявку «Милана» из-за травмы. Однако теперь французский голкипер восстановился и уже успел принять участие в матчах Серии А против «Аталанты» (2:0) и «Фиорентины» (1:2).
Теперь он может сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (8 марта). Первый матч в Италии «Милан» выиграл 1:0.
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