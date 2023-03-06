Италия06 марта 2023, 20:03 |
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Антонио Конте может вернуться в Интер
Тренер близок к уходу из «Тоттенхэма»
06 марта 2023, 20:03 |
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Антонио Конте летом может вернуться на пост главного тренера «Интера». По информации журналиста Альфио Мусмарра, первые контакты между сторонами уже были.
Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце нынешнего сезона, и существует высокая вероятность того, что он не будет продлен.
Ранее Конте уже работал с «Интером» в 2019 – 2021 годах. С «черно-синими» 53-летний итальянец стал чемпионом Италии 2021 года и вышел в финал Лиги Европы-2020. Конте покинул «Интер» из-за финансовых проблем клуба.
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