Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антонио Конте может вернуться в Интер
Италия
06 марта 2023, 20:03 |
546
0

Антонио Конте может вернуться в Интер

Тренер близок к уходу из «Тоттенхэма»

06 марта 2023, 20:03 |
546
0
Антонио Конте может вернуться в Интер
УЕФА. Антонио Конте

Антонио Конте летом может вернуться на пост главного тренера «Интера». По информации журналиста Альфио Мусмарра, первые контакты между сторонами уже были.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце нынешнего сезона, и существует высокая вероятность того, что он не будет продлен.

Ранее Конте уже работал с «Интером» в 2019 – 2021 годах. С «черно-синими» 53-летний итальянец стал чемпионом Италии 2021 года и вышел в финал Лиги Европы-2020. Конте покинул «Интер» из-за финансовых проблем клуба.

По теме:
Милан внес изменение в заявку на Лигу чемпионов
Тоттенхэм – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Мхитарян забил, Интер победил. Нерадзурри имитируют погоню за Наполи
Антонио Конте Тоттенхэм Интер Милан
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Бокс | 06 марта 2023, 11:14 2
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться

Неожиданный выбор от Железного Майка

Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»
Футбол | 06 марта 2023, 19:05 20
Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»
Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»

Хавбек получил вызов в национальную команду

Есть ли еще шанс уйти? Интерес к Бущану проявляли клубы АПЛ и Лиги 1
Футбол | 06.03.2023, 18:11
Есть ли еще шанс уйти? Интерес к Бущану проявляли клубы АПЛ и Лиги 1
Есть ли еще шанс уйти? Интерес к Бущану проявляли клубы АПЛ и Лиги 1
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Футбол | 06.03.2023, 11:25
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Теннис | 06.03.2023, 08:30
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
05.03.2023, 20:27 47
Футбол
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
04.03.2023, 18:55 56
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
04.03.2023, 17:35 82
Футбол
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
05.03.2023, 23:38 40
Теннис
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
04.03.2023, 19:51
Футбол
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 32
Бокс
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 10
Другие виды
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
05.03.2023, 00:06 24
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности