Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»

Исполняющий обязанности наставника сборной Украины Руслан Ротань оценил свой список на матч отбора Евро-2024 против Англии, в том числе возвращение Евгения Коноплянки, который в Польше не демонстрирует топ-результаты.

Кроме того, Ротань прокомментировал ситуацию защитника Эдуарда Сарапия (основной список) и хавбека Даниила Игнатенко (расширенный список).

«Сарапий – в списке, еще есть время и несколько туров. Что касается Игнатенко, то это талантливый игрок, который мне нравится. Думаю, возвращаться в УПЛ ему не нужно, но он может быть игроком более сильной команды. Мы знаем, что «Бордо» в Лиге 2. В лучших клубах Бельгии и Нидерландов он может играть. Мы его тоже рассматриваем».

«Я верю в Коноплянку, верю в том, что он принесет пользу сборной Украины. У него есть мастерство, и вместе с Андреем Ярмоленко это те игроки, с которыми можно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Можно сказать, что это была моя идея. Я понимаю, что может быть критика. Я хочу, чтобы игроки были расслабленными и верили в команду», — сказал Ротань.