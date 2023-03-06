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  4. Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»
Чемпионат Европы
06 марта 2023, 19:05 | Обновлено 06 марта 2023, 19:15
1520
15

Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»

Хавбек получил вызов в национальную команду

06 марта 2023, 19:05 | Обновлено 06 марта 2023, 19:15
1520
15
Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Исполняющий обязанности наставника сборной Украины Руслан Ротань оценил свой список на матч отбора Евро-2024 против Англии, в том числе возвращение Евгения Коноплянки, который в Польше не демонстрирует топ-результаты.

Кроме того, Ротань прокомментировал ситуацию защитника Эдуарда Сарапия (основной список) и хавбека Даниила Игнатенко (расширенный список).

«Сарапий – в списке, еще есть время и несколько туров. Что касается Игнатенко, то это талантливый игрок, который мне нравится. Думаю, возвращаться в УПЛ ему не нужно, но он может быть игроком более сильной команды. Мы знаем, что «Бордо» в Лиге 2. В лучших клубах Бельгии и Нидерландов он может играть. Мы его тоже рассматриваем».

«Я верю в Коноплянку, верю в том, что он принесет пользу сборной Украины. У него есть мастерство, и вместе с Андреем Ярмоленко это те игроки, с которыми можно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Можно сказать, что это была моя идея. Я понимаю, что может быть критика. Я хочу, чтобы игроки были расслабленными и верили в команду», — сказал Ротань.

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сборная Украины по футболу Евгений Коноплянка Эдуард Сарапий Даниил Игнатенко Руслан Ротань Англия - Украина
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 15
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avk2307
Ротаню и себя бы минут на 10 с Коноплянкой и Ярмоленко выпустить. Вот это был бы прощальный матч Но лучше с Брентфордом
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+4
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Remark
Ахаха))) Уже прям вижу, как Коноплянка на лавочке запасных приносит пользу СбУ Как по мне, то на его позицию прям с излишком игроков! Говорю ж, пригласили тупо чтобы не скучно было коллективу и послушать новые "отжиги" от Жеки)
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+2
Vbolivalnyk-Peter
Не вірю, що крім Коноплянки більше немає кому в збірній анекдоти травити та селфі знімати.... А іншої користі від нього ніякої немає!
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+2
Alehandro
На його позиції у нас можуть грати Мудрик, Зубков, Циганков, Соболь... За якою задумкою Ротань при такій конкуренції взагалі бачить користь від стоячого Коноплянки, у якого фішка була швидкість, якої вже нема?!
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+2
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Андрей Кан
Ха-ха.. Какая польза.. От него уже лет 5 пользы нет , как от футболиста. 
Чистое кумовство. Пристроил дружбана в сборную.
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+2
avk2307
А мне кажется разгрома точно не будет. Может даже что получше, но не факт.
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+2
Alex AS
да какая там польза, дайте ему уже прощальный матч сыграть да и все этом, только желательно не такой важный как этот
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+2
zelc006
Русланчо, давай сам виходь!
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0
AK.228
Ага, давай фланги - Коно та Ярмоленко… 
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0
avk2307
Может ему Ротань проспорил.?
Назначат тренером национальной, я в заявке.
А вот и случилось. А слово надо держать...
Но это предположение...., хотя логического объяснения нет
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0
Fred14
Да ничего не покажет коноплянка но то что в любом самом худшем состоянии будет не хуже этих зубковых сиканов конопли это факт.Реально играют Мудрик Зинченко и Забарный .они видят поле а в футболе это 90 процентов успеха .Но 3 человека чтобы выиграть у Англии это маленький ресурс .Ставлю 3 0 Англия 
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-1
Fred14
В любом составе 0 3 минимум.На евро Англия выиграла 4 0 .это было счастье что не больше 
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-4
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