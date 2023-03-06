Кубок африканских наций06 марта 2023, 18:48 |
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Шанс на трофей. Хавбек Динамо Диалло вышел в финал Кубка Африки U-20
Диалло может вернуться в Украину с трофеем
06 марта 2023, 18:48 |
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Сборная Сенегала U-20 в полуфинале Кубка африканских наций U-20 обыграла Тунис U-20 со счетом 3:0 и уверенно вышла в финал.
Хавбек «Динамо» Киев Самба Диалло вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут. Результативными действиями не отметился, а ранее на турнире Самба забил два гола.
В финале, который состоится 11 марта, Сенегал сыграет против Гамбии или Нигерии.
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