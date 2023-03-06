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  4. Шанс на трофей. Хавбек Динамо Диалло вышел в финал Кубка Африки U-20
Кубок африканских наций
06 марта 2023, 18:48 |
985
0

Шанс на трофей. Хавбек Динамо Диалло вышел в финал Кубка Африки U-20

Диалло может вернуться в Украину с трофеем

06 марта 2023, 18:48 |
985
0
Шанс на трофей. Хавбек Динамо Диалло вышел в финал Кубка Африки U-20
ФК Динамо Киев

Сборная Сенегала U-20 в полуфинале Кубка африканских наций U-20 обыграла Тунис U-20 со счетом 3:0 и уверенно вышла в финал.

Хавбек «Динамо» Киев Самба Диалло вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут. Результативными действиями не отметился, а ранее на турнире Самба забил два гола.

В финале, который состоится 11 марта, Сенегал сыграет против Гамбии или Нигерии.

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Динамо Киев Самба Диалло сборная Сенегала по футболу U-20
Источник Sport.ua
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