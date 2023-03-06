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  4. Грэм ПОТТЕР: «Челси ждет большой матч в ЛЧ. У Боруссии Д 10 подряд побед»
Лига чемпионов
06 марта 2023, 18:28 | Обновлено 06 марта 2023, 19:12
659
3

Грэм ПОТТЕР: «Челси ждет большой матч в ЛЧ. У Боруссии Д 10 подряд побед»

Вернется ли Мудрик в основной состав?

06 марта 2023, 18:28 | Обновлено 06 марта 2023, 19:12
659
3
Грэм ПОТТЕР: «Челси ждет большой матч в ЛЧ. У Боруссии Д 10 подряд побед»
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник «Челси» на своем поле попробует отыграться после поражения 0:1 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

Немецкая команда во всех турнирах идет на серии из 10-ти подряд побед.

«Это будет очень большой и захватывающий матч, учитывая ситуацию. Особенный день на Стэмфорд Бридж. Понимаем, что встречаемся с топ-соперником, который находится в невероятной форме».

«Сколько у них подряд побед - 10? У них все отлично, так что для нас это большой вызов», – сказал Поттер.

Украинский хавбек Синих Михаил Мудрик в первом матче против дортмундцев вышел в основном составе.

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Челси – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик Лига чемпионов Боруссия Дортмунд
Источник Sky Sports
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Комментарии 3
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fitnes_sports066
Дортмунд выиграет одиннадцатую игру
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+1
Fred14
Первый раз вижу чтобы тренер заранее посчитал сколько выиграл соперник ища пути к отступлению 
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0
Springfield
Тут Михаилу лучше посидеть на скамейке.
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0
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