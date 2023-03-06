Грэм ПОТТЕР: «Челси ждет большой матч в ЛЧ. У Боруссии Д 10 подряд побед»

Во вторник «Челси» на своем поле попробует отыграться после поражения 0:1 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

Немецкая команда во всех турнирах идет на серии из 10-ти подряд побед.

«Это будет очень большой и захватывающий матч, учитывая ситуацию. Особенный день на Стэмфорд Бридж. Понимаем, что встречаемся с топ-соперником, который находится в невероятной форме».

«Сколько у них подряд побед - 10? У них все отлично, так что для нас это большой вызов», – сказал Поттер.

Украинский хавбек Синих Михаил Мудрик в первом матче против дортмундцев вышел в основном составе.