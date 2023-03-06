Цифры и факты. Важнейшие события 16-го тура УПЛ

«Шахтер» в гостях наносит разгром «Металлисту 1925» со счетом 7:0, повторяя, тем самым, свой же рекорд чемпионатов 22-летней давности.

Горняки празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 14-3).

Безничейная серия дончан на чужих полях достигает 10 игр (+9-1).

Оранжево-черные забивают 14 матчей подряд, а в гостях - 10.

Лассина Траоре становится автором 850-го гола «Шахтера» на чужих полях, а Иван Петряк - 50-го гола горняков во всех турнирах при Игоре Йовичевиче (ЧУ - 39, ЕК - 11).

20-й мяч в украинской карьере забивает Ярослав Ракицкий (ЧУ - 10, КУ - 2, ЕК - 3, СУ - 5).

«Металлист 1925» обновляет личный антирекорд, пропуская дома 6 игр кряду.

Первый мяч, забитый Александром Зубковым», оказывается 50-м, пропущенным харьковчанами в элитном дивизионе.

«Александрия» проводит 300-й поединок в чемпионатах Украины.

Александрийцы делают 40-ю ничью дома, а «Днепр-1» - 10-ю в гостях.

Днепряне продлевают свою общую голевую серию до 21 матча, поднимая планку личного рекорда, а гостевую - до 11.

Артем Довбик 3-й раз поражает ворота черно-желто-зеленых.

Подопечные Руслана Ротаня подписывают третью мировую кряду.

«Александрия» забивает 11 игр подряд, как в общем, так и на своем поле.

Первый гол Эмиля Мустафаева оказывается 10-м для александрийцев в баталиях с днепрянами.

ФК Александрия. Эмиль Мустафаев

«Заря» становится 12-м клубом, сумевшим одержать победу, уступая соперникам два мяча по ходу встречи.

Луганчане 3-й раз кряду берут верх над «Ворсклой» (мячи 7-3).

Назарий Русин становится автором 40-го гола красно-бело-черных во встречах с бело-зелеными, а Владимир Бражко - 3-го дубля своей команды в поединках с полтавчанами.

«Заря» пропускает 90-й мяч с пенальти.

Таулянт Сефери записывает на себя 20-й дубль сезона-2022/23. При этом первый его гол оказывается 150-м для команд Виктора Скрипника в украинских чемпионатах.

Лукас Рамирес становится «обладателем» 40-й красной карточки УПЛ-2022/23 и 80-й - «Ворсклы» в элитном дивизионе.

«Ингулец» с 5-й попытки впервые выигрывает у «Динамо».

Сергей Ковалец становится вторым тренером после Мирона Маркевича, сумевшим трижды взять верх над Мирчей Луческу.

Красно-желтые устанавливают три личных рекорда, продлив победную серию до 3-х матчей (мячи 4-0), голевую - до 6, а безничейную - до 8 (+3-5).

«Ингулец» прерывает свою «рекордную» безвыигрышную гостевую серию, уоторая составила 13 матчей (=6-7). Последнюю викторию на чужих полях петровцы отпраздновали 23 августа 2021 года - 2:1 со «Львовом».

Красно-желтые не пропускают 315 минут подряд.

Подопечные Сергея Ковальца становятся авторами 40-й победы гостей в нынешнем чемпионате.

Александр Козак забивает 50-й гол «Ингульца» в элитном дивизионе.

Мирча Луческу проводит 60-й матч в УПЛ во главе «Динамо» (+43=11-6, 130-39).

ФК Динамо Киев

Киевляне прерывают свою 9-матчевую беспроигрышную серию, а также два сухих сериала: общий - на 309-й минуте, а гостевой - на 281-й.

«Верес» терпит 5-е поражение подряд, как в общем, повторяя личный антирекорд 29-летней давности, так и дома, обновив клубное «достижение».

Ровенчане вносят еще три поправки в таблицу личных «рекордов», продлив серию без побед на своем поле до 8 игр (=2-6) и пропуская в общем 12 матчей кряду, а дома - 8.

Александр Маткобожик, который на 340-й минуте прервал домашнюю безголевую серию красно-черных , становится автором 150-го гола «Вереса» в УПЛ.

Александр Гладкий, поразивший ворота 29-й команды в чемпионатах Украины, забивает 125-й мяч в рядах отечественных клубов (ЧУ - 99, КУ - 13, СК - 4, ЕК - 9).

Александр Гладкий 50-й раз отличается в УПЛ во втором тайме и 10-й - после выхода на замену.

«Кривбасс» празднует 3-ю викторию кряду (мячи 4-1).

Криворожцы продлевают свою безничейную серию до 10 игр (+6-4).

«Колос» проводит 30-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Рух» обновляет клубное достижение, забивая 9 встреч подряд.

Сергей Панасенко прерывает две безголевые серии «Металлиста»: общую - на «рекордной» 514-й минуте, а домашнюю - на 352-й. Мяч, забитый хавбеком желто-синих, оказывается 100-м, пропущенным командами Леонида Кучука в УПЛ.

В стартовом составе «Львова» на матч с «Минаем» выходит на поле лишь один футболист, выступавший за «горожан» в первом круге - Максим Грысьо.

«Львов» побеждает «Минай» во всех 5 встречах в УПЛ (мячм 7-2).

Подопечные Олега Дулуба завершают две свои серии с пропущенными голами: общую - из 10 матчей и «рекордную» домашнюю - из 11. Последний раз «Львов» играл на «ноль» 25 сентября 2022 года - 1:0 в гостях с… «Минаем», а дома 19 сентября 2021-го - 0:0 с «Металлистом 1925».

Артур Ременяк, который стал автором 10-го гола «джокеров» львовян в элитном дивизионе, прерывает безголевую серию «горожан» на 404-й минуте.

«Минай» терпит 20-е поражение в гостях.

1-й матч в чемпионатах Украины проводят 18 игроков, в том числе 11 легионеров.

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Александр Рыбка, в 4-м - Алексей Дитятьев, Адеринсола Эсеола (все - «Львов») и Никита Шевченко («Александрия»).

23-летний панамский форвард «Зари» Эдуардо Герреро становится игроком 76-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 8-й - из Северной и Центральной Америки.

15-й мяч в украинских чемпионатах забивает Юрий Климчук, 10-й - Ярослав Ракицкий, 1-й - Доминго Бланко (в 5-й игре), Эмиль Мустафаев (в 9-й), Зиги Бадибанга (в 10-й) и Александр Маткобожик (в 22-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Виталий Вернидуб («Кривбасс»), во 2-й - Даниил Алефиренко («Черноморец») и Владимир Одарюк («Ингулец»).

3-й матч подряд не уходят с поля без забитых мячей Ярослав Карабин и Таулянт Сефери.

Артем Довбик становится автором 300-го гола сезона-2022/23, а Юрий Климчук - 150-го гостей в этом чемпионате.

2-й дубль в УПЛ делает Александр Зубков, 1-й - Эмиль Мустафаев (в 9-й игре), Таулянт Сефери (в 15-й) и Владимир Бражко (в 16-й).

9-й пенальти из 11 реализовывает Александр Гладкий.

25-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Анатолий Трубин.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Лукас Рамирес (в 1-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ