ВИДЕО. Разобрался как мастер. Ременяк забил победный гол в ворота Миная

​В понедельник, 6 марта, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Львов» и «Минай». Игра прошла во Львове на поле стадиона «СКИФ».

Единственный гол в матче забил нападающий «Львова» Артур Ременяк.

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Львов» – «Минай» – 1:0

Ременяк (77)