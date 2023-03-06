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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 15:00 | Обновлено 06 марта 2023, 15:01
417
0

ВИДЕО. Разобрался как мастер. Ременяк забил победный гол в ворота Миная

Нападающий «Львова» показал высокий класс исполнительского мастерства

06 марта 2023, 15:00 | Обновлено 06 марта 2023, 15:01
417
0
ВИДЕО. Разобрался как мастер. Ременяк забил победный гол в ворота Миная
ФК Львов. Артур Ременяк

​В понедельник, 6 марта, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Львов» и «Минай». Игра прошла во Львове на поле стадиона «СКИФ».

Единственный гол в матче забил нападающий «Львова» Артур Ременяк.

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Львов» – «Минай» – 1:0
Ременяк (77)

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Львов - Минай видео голов и обзор Артур Ременяк
Источник Setanta Sports Ukraine
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