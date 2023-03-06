Украина. Премьер лига06 марта 2023, 15:00 | Обновлено 06 марта 2023, 15:01
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ВИДЕО. Разобрался как мастер. Ременяк забил победный гол в ворота Миная
Нападающий «Львова» показал высокий класс исполнительского мастерства
06 марта 2023, 15:00 | Обновлено 06 марта 2023, 15:01
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В понедельник, 6 марта, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Львов» и «Минай». Игра прошла во Львове на поле стадиона «СКИФ».
Единственный гол в матче забил нападающий «Львова» Артур Ременяк.
Украинская Премьер-лига. 16 тур.
«Львов» – «Минай» – 1:0
Ременяк (77)
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