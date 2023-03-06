Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга квалификации на турнире в Индиан-Уэллс
В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом раунде отбора украинка сразится с американкой Тейлор Таунсенд (№123 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Доулхайд – Дарт. Ориентировочное время начала матча – 01:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница в финале квалификации сразится с Кэти Бултер (№142 WTA) или Диан Парри (№113 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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