Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В первом раунде отбора украинка сразится с американкой Тейлор Таунсенд (№123 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Доулхайд – Дарт. Ориентировочное время начала матча – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница в финале квалификации сразится с Кэти Бултер (№142 WTA) или Диан Парри (№113 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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