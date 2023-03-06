Катарина Завацкая – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Катарина Завацкая (№264 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В первом раунде отбора украинка сразится с немецкой теннисисткой украинского происхождения Эвой Лис (№118 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Русе – Мартинцова. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница в финале квалификации сразится с Исалин Бонавентюр (№96 WTA) или Викторией Кужмовой (№128 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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