Катарина Завацкая – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга квалификации на турнире в Индиан-Уэллс
В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Катарина Завацкая (№264 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом раунде отбора украинка сразится с немецкой теннисисткой украинского происхождения Эвой Лис (№118 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Русе – Мартинцова. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница в финале квалификации сразится с Исалин Бонавентюр (№96 WTA) или Викторией Кужмовой (№128 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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