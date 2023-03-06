Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов жестко прокомментировал совместное фото экс-чемпиона мира в трех весовых дивизионах Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (24-1).

«Вася Ломаченко za мир, протиv vойны. Я не знаю, что еще должно произойти в Украине, чтобы до этого идиота что-то дошло. Спорт вне политики, да, Вася? Сначала фоточка с автоматом, там и война закончилась. Потом фоточка в объятиях дружбана дон-дона. Нет, тут нет диссонанса, вам кажется. А будет реакция тех, кто его принимал в ТРО? Чей воин?», – написал Долгополов в инстаграме.