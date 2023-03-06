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  4. Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
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06 марта 2023, 12:55 | Обновлено 06 марта 2023, 14:38
1232
5

Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова

Бывший украинский теннисист – о странном поступке боксера

06 марта 2023, 12:55 | Обновлено 06 марта 2023, 14:38
1232
5
Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
screenshot

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов жестко прокомментировал совместное фото экс-чемпиона мира в трех весовых дивизионах Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (24-1).

«Вася Ломаченко za мир, протиv vойны. Я не знаю, что еще должно произойти в Украине, чтобы до этого идиота что-то дошло. Спорт вне политики, да, Вася? Сначала фоточка с автоматом, там и война закончилась. Потом фоточка в объятиях дружбана дон-дона. Нет, тут нет диссонанса, вам кажется. А будет реакция тех, кто его принимал в ТРО? Чей воин?», – написал Долгополов в инстаграме.

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Василий Ломаченко Александр Долгополов Ислам Махачев фото UFC UFC 285
Источник Instagram
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Цікаво гімнюченко з своїм папашкою вже втекли з України?
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+2
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AnDiM
Я не здивують якщо виявиться, що ватасілій коханець сатаніста паші мерседеса, а його гномоподібний комуняка папашка їм допомогає з цим" процесом ".
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+2
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Fred14
Так Ломаченко и не скрывает что дружит с кадыровцами
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