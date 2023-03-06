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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 12:25 | Обновлено 06 марта 2023, 13:32
411
0

Львов – Минай. Известны стартовые составы команд

Стартовый свисток прозвучит в 13:00

06 марта 2023, 12:25 | Обновлено 06 марта 2023, 13:32
411
0
Львов – Минай. Известны стартовые составы команд
ФК Минай

В понедельник, 6 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Минай». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Стартовые составы:

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Траоре, Кузык, Гильерме, Алибеков, Леонардо, Беляев, Гриша, Свржняк.

«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Немчанинов, Булеза, Горин, Виттенчук, Твердохлиб, Гечев, Вишневский, Петько.

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Источник Sport.ua
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