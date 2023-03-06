Львов – Минай. Известны стартовые составы команд

В понедельник, 6 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Минай». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Стартовые составы:

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Траоре, Кузык, Гильерме, Алибеков, Леонардо, Беляев, Гриша, Свржняк.

«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Немчанинов, Булеза, Горин, Виттенчук, Твердохлиб, Гечев, Вишневский, Петько.