Украина. Премьер лига06 марта 2023, 12:25 | Обновлено 06 марта 2023, 13:32
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Львов – Минай. Известны стартовые составы команд
Стартовый свисток прозвучит в 13:00
06 марта 2023, 12:25 | Обновлено 06 марта 2023, 13:32
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В понедельник, 6 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Минай». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Стартовые составы:
«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Траоре, Кузык, Гильерме, Алибеков, Леонардо, Беляев, Гриша, Свржняк.
«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Немчанинов, Булеза, Горин, Виттенчук, Твердохлиб, Гечев, Вишневский, Петько.
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