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  4. ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 11:56 | Обновлено 06 марта 2023, 12:05
147
0

ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

06 марта 2023, 11:56 | Обновлено 06 марта 2023, 12:05
147
0
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Салах опередил ставший лучшим бомбардиром в истории Ливерпуля в АПЛ
2. Марсель Малиновского закрепился на втором месте
3. Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
4. Прогноз на матч Львов – Минай

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Источник Sport.ua
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