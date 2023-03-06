Украина. Премьер лига06 марта 2023, 11:56 | Обновлено 06 марта 2023, 12:05
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ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
06 марта 2023, 11:56 | Обновлено 06 марта 2023, 12:05
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1. Салах опередил ставший лучшим бомбардиром в истории Ливерпуля в АПЛ
2. Марсель Малиновского закрепился на втором месте
3. Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
4. Прогноз на матч Львов – Минай
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