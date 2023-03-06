Известно время, место проведения и транслятора матча Днепр-1 – Динамо

В 17 туре Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» сыграет с СК «Днепр-1».

Номинально домашняя для «Днепра» игра пройдет в воскресенье, 12 марта, и начнется в 13:00 по киевскому времени. Место встречи – Ужгород, стадион «Авангард».

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2.

Отметим, что «Днепр-1» опережает киевлян на 6 очков в турнирной таблице УПЛ и имеет при этом игру в запасе.