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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 11:24 |
1108
1

Известно время, место проведения и транслятора матча Днепр-1 – Динамо

Центральная встреча 17 тура УПЛ состоится в Ужгороде

06 марта 2023, 11:24 |
1108
1
Известно время, место проведения и транслятора матча Днепр-1 – Динамо
ФК Динамо Киев

В 17 туре Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» сыграет с СК «Днепр-1».

Номинально домашняя для «Днепра» игра пройдет в воскресенье, 12 марта, и начнется в 13:00 по киевскому времени. Место встречи – Ужгород, стадион «Авангард».

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2.

Отметим, что «Днепр-1» опережает киевлян на 6 очков в турнирной таблице УПЛ и имеет при этом игру в запасе.

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Украинская Премьер-лига Динамо Киев Днепр-1 Днепр-1 - Динамо телеканал 2+2
Источник ФК Динамо Киев
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zelc006
А хто рефері? Катруся? Тоді шанса у Динамо є, щоб злити Дніпро.... 
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