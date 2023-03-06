Украина. Премьер лига06 марта 2023, 11:24 |
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Известно время, место проведения и транслятора матча Днепр-1 – Динамо
Центральная встреча 17 тура УПЛ состоится в Ужгороде
06 марта 2023, 11:24 |
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В 17 туре Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» сыграет с СК «Днепр-1».
Номинально домашняя для «Днепра» игра пройдет в воскресенье, 12 марта, и начнется в 13:00 по киевскому времени. Место встречи – Ужгород, стадион «Авангард».
В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2.
Отметим, что «Днепр-1» опережает киевлян на 6 очков в турнирной таблице УПЛ и имеет при этом игру в запасе.
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