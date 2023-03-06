Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 11:25 |
3385
0

Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца

На 71-м году жизни скончался Вячеслав Головин

06 марта 2023, 11:25 |
3385
0
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Twitter

Бывший игрок украинский футбольных клубов «Динамо», «Шахтер», «Черноморец» и «Металлург» Вячеслав Головин умер на 71-м году жизни. Причина смерти – тяжелая болезнь.

Свой 70-летний юбилей Головин отметил 22 февраля.

Самым успешным отрезком в его карьере являлись выступления в одесском «Черноморце». В составе «моряков» защитник Головин провел 116 матчей и забил 2 гола.

Вячеслав Головин будет похоронен завтра, 7 марта, в Одессе. Прощание с ним состоится у стадиона «Черноморец» в 11.00.

По теме:
ЛЕОНЕНКО – о новом имидже Милевского: «Забирает кличку поп у Саленко»
Известно время, место проведения и транслятора матча Днепр-1 – Динамо
ВИДЕО. ПАОК разгромил клуб Чигринского. Игрок Динамо забил 1-й гол в Греции
Металлург Запорожье Динамо Киев Шахтер Донецк Черноморец Одесса Вячеслав Головин смерть
Источник UA-Football
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
Футбол | 05 марта 2023, 15:58 8
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925

Защитник «Шахтера» отметился первым голом после возвращения в команду

Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
Футбол | 05 марта 2023, 15:51 70
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925

Коллектив Игоря Йовичевича расписался в воротах соперников семь раз и догнал «Днепр-1»

Титул Костюк, Шахтер и Ливерпуль забили по 7 мячей, медали Украины на ЧЕ
Футбол | 06.03.2023, 05:50
Титул Костюк, Шахтер и Ливерпуль забили по 7 мячей, медали Украины на ЧЕ
Титул Костюк, Шахтер и Ливерпуль забили по 7 мячей, медали Украины на ЧЕ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 06.03.2023, 04:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Люк ШОУ: «Мне стыдно перед болельщиками»
Футбол | 06.03.2023, 04:40
Люк ШОУ: «Мне стыдно перед болельщиками»
Люк ШОУ: «Мне стыдно перед болельщиками»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в смешанной эстафете
Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в смешанной эстафете
05.03.2023, 13:39 5
Биатлон
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 30
Бокс
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
05.03.2023, 06:45 6
Футбол
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
04.03.2023, 19:01 23
Футбол
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
05.03.2023, 17:50 2
Биатлон
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
05.03.2023, 10:03 12
Бокс
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
04.03.2023, 20:50
Футбол
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
04.03.2023, 19:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности