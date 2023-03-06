Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
На 71-м году жизни скончался Вячеслав Головин
Бывший игрок украинский футбольных клубов «Динамо», «Шахтер», «Черноморец» и «Металлург» Вячеслав Головин умер на 71-м году жизни. Причина смерти – тяжелая болезнь.
Свой 70-летний юбилей Головин отметил 22 февраля.
Самым успешным отрезком в его карьере являлись выступления в одесском «Черноморце». В составе «моряков» защитник Головин провел 116 матчей и забил 2 гола.
Вячеслав Головин будет похоронен завтра, 7 марта, в Одессе. Прощание с ним состоится у стадиона «Черноморец» в 11.00.
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