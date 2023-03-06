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Англия
06 марта 2023, 10:40 |
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0

Вест Бромвич – Уиган. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 7 марта в 22:00 по Киеву

06 марта 2023, 10:40 |
55
0
Вест Бромвич – Уиган. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта на «Хоторнс» пройдет ответный матч 29-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Вест Бромвич» встретится с «Уиганом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Вест Бромвич

Клуб в прошлые годы неоднократно поднимался в Премьер-Лигу, правда, все время следовало быстрое возвращение в Чемпионшип. И 10-е место в прошлом розыгрыше рассматривалось как если не провал, то неудача. Но уже можно констатировать, что сейчас не получается особенно прибавить. Примерно поровну у Карлоса Корберана и его подопечных набрано побед и поражений. В конце января было поражение в Кубке, Бристоль Сити, а в феврале последовало 1 очко в 3-х турах Чемпионшипа. И только в самом конце зимы удалось уверенно обыграть дома 2-0 Мидлсбро. Впрочем, с таким же счетом случилось поражение Халлу.

Уиган

Команда в свое время был крепким середняком Премьер-Лиги. Особняком стоит победа в Кубке Англии - как раз отмечают 10-летние этого успеха. Но потом быстро пошел спад, и сейчас латикс чередуют годы в Чемпионшипе и Лиге 1. В очередной раз получилось выиграть 3-й дивизион страны в прошлом сезоне. Но опять силенок этажом выше не хватает. В поисках оживить игру, уже не раз меняют наставников. В ноябре пост занимал Коло Туре. Но при экс-защитнике так и не было побед, на протяжении 9 матчей кряду. Его в конце января сменил другой молодой специалист, Шон Мэлони. Это вылилось в 4-матчевую серию без поражений в Чемпионшипе - победа над прямым конкурентом, Хаддерсфилдом, при 3-х ничьих. Но зима закончилась 1-2 на поле Престона. А март начался с Бирмингемом и, быстро пропустив в свои ворота, в итоге завершив только очередной ничьей.

Статистика личных встреч

В 2019/2020 Уиган набрал 4 очка из 6 - но все равно выиграл. В конце лета клубы снова пересеклись, и все закончилось 1-1 на поле латикс.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают победу, почти безоговорочно, Вест Бромвичу. Но он не впечатляет, как и, конечно же, Уиган.

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Вест Бромвич Уиган Чемпионшип чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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