ВИДЕО. ПАОК разгромил клуб Чигринского. Игрок Динамо забил 1-й гол в Греции
Томаш Кендзера открыл счет голам за «черно-белых»
В воскресенье, 5 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Греции по футболу между клубами ПАОК и «Ионикос». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «черно-белых».
На 54-й минуте польский защитник Томаш Кендзера, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», забил 5-й гол для ПАОКа. Томаш выступает на правах аренды в составе «черно-белых» и этот гол стал для него первым в чемпионате Греции. Срок аренды Кендзеры в ПАОКе рассчитан до конца текущего сезона.
Интересно, что в составе «Ионикоса» весь матч на поле провел украинский защитник Дмитрий Чигринский.
Видеообзор матча доступен на официальном сайте ФК ПАОК.
Видео гола Кендзеры:
Dziś Tomasz Kędziora po raz pierwszy wystąpił w wyjściowej XI PAOK-u i wpisał się na listę strzelców 👇 pic.twitter.com/1ZwA3X1385— Ματθαίος (@FotnikPL) March 5, 2023
Goal! Kedziora strikes! #PAOKION 5 - 0 #slgr #StoiximanSuperLeague #stoiximan pic.twitter.com/g9aEJVHxtA— PAOK FC (@PAOK_FC) March 5, 2023
#FinalScore Τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο της Τούμπας: ΠΑΟΚ-Ιωνικός 6-0 #PAOKION #slgr #StoiximanSuperLegue #stoiximan pic.twitter.com/Amolzi2O6f— PAOK FC (@PAOK_FC) March 5, 2023
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