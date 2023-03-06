ВИДЕО. ПАОК разгромил клуб Чигринского. Игрок Динамо забил 1-й гол в Греции

В воскресенье, 5 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Греции по футболу между клубами ПАОК и «Ионикос». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «черно-белых».

На 54-й минуте польский защитник Томаш Кендзера, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», забил 5-й гол для ПАОКа. Томаш выступает на правах аренды в составе «черно-белых» и этот гол стал для него первым в чемпионате Греции. Срок аренды Кендзеры в ПАОКе рассчитан до конца текущего сезона.

Интересно, что в составе «Ионикоса» весь матч на поле провел украинский защитник Дмитрий Чигринский.

Видеообзор матча доступен на официальном сайте ФК ПАОК.

Видео гола Кендзеры: