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Испания
05 марта 2023, 22:49 | Обновлено 05 марта 2023, 23:13
1260
1

ВИДЕО. Зозуля забил первый гол за клуб. Победный – в ворота молодежки Реала

Украинец отличился в матче третьего дивизиона Испании за «Райо Махадаонда»

05 марта 2023, 22:49 | Обновлено 05 марта 2023, 23:13
1260
1
ВИДЕО. Зозуля забил первый гол за клуб. Победный – в ворота молодежки Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Украинский форвард Романд Зозуля забил первый гол за испанский клуб «Райо Махадаонда», который играет в третьем дивизионе.

В компенсированное ко второму тайму время Роман ударом головой отправил мяч в ворота молодежки «Реала».

Этот забитый мяч оказался победный в гостевом матче «Райо Махадаонда» против «Реала Кастилья» (2:1).

ВИДЕО. Зозуля забил первый гол за клуб. Победный – в ворота молодежки Реала

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Райо Махадаонда Реал Мадрид Кастилья чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Remark
У Ротаня появились реальные основание довызвать Ротаня в состав СбУ))) Всё-таки Реалу не каждый забивает)
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