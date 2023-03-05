Испания05 марта 2023, 22:49 | Обновлено 05 марта 2023, 23:13
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ВИДЕО. Зозуля забил первый гол за клуб. Победный – в ворота молодежки Реала
Украинец отличился в матче третьего дивизиона Испании за «Райо Махадаонда»
05 марта 2023, 22:49 | Обновлено 05 марта 2023, 23:13
1260
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Украинский форвард Романд Зозуля забил первый гол за испанский клуб «Райо Махадаонда», который играет в третьем дивизионе.
В компенсированное ко второму тайму время Роман ударом головой отправил мяч в ворота молодежки «Реала».
Этот забитый мяч оказался победный в гостевом матче «Райо Махадаонда» против «Реала Кастилья» (2:1).
ВИДЕО. Зозуля забил первый гол за клуб. Победный – в ворота молодежки Реала
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Комментарии 1
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У Ротаня появились реальные основание довызвать Ротаня в состав СбУ))) Всё-таки Реалу не каждый забивает)
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