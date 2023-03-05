Украинский форвард Романд Зозуля забил первый гол за испанский клуб «Райо Махадаонда», который играет в третьем дивизионе.

В компенсированное ко второму тайму время Роман ударом головой отправил мяч в ворота молодежки «Реала».

Этот забитый мяч оказался победный в гостевом матче «Райо Махадаонда» против «Реала Кастилья» (2:1).

ВИДЕО. Зозуля забил первый гол за клуб. Победный – в ворота молодежки Реала