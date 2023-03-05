Безус и Беседин начали в старте матч Омонии против Кармиотисса

Украинский полузащитник Роман Безус и нападающий Артем Беседин начали с первых минут матч «Омонии» против «Кармиотисса» в 26-м туре чемпионата Кипра.

Напомним, «Омония» в таблице национального чемпионата занимает 7-е место с 38-ю очками. У «Кармиотисса» 10-я позиция и 27 пунктов.