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05 марта 2023, 17:07 | Обновлено 05 марта 2023, 17:13
306
0

Безус и Беседин начали в старте матч Омонии против Кармиотисса

Украинцы попали в стартовый состав своей команды

05 марта 2023, 17:07 | Обновлено 05 марта 2023, 17:13
306
0
Безус и Беседин начали в старте матч Омонии против Кармиотисса
ФК Омония. Роман Безус

Украинский полузащитник Роман Безус и нападающий Артем Беседин начали с первых минут матч «Омонии» против «Кармиотисса» в 26-м туре чемпионата Кипра.

Напомним, «Омония» в таблице национального чемпионата занимает 7-е место с 38-ю очками. У «Кармиотисса» 10-я позиция и 27 пунктов.

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Артем Беседин Роман Безус Омония чемпионат Кипра по футболу
Источник Sport.ua
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