Другие новости05 марта 2023, 17:07 | Обновлено 05 марта 2023, 17:13
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Безус и Беседин начали в старте матч Омонии против Кармиотисса
Украинцы попали в стартовый состав своей команды
05 марта 2023, 17:07 | Обновлено 05 марта 2023, 17:13
306
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Украинский полузащитник Роман Безус и нападающий Артем Беседин начали с первых минут матч «Омонии» против «Кармиотисса» в 26-м туре чемпионата Кипра.
Напомним, «Омония» в таблице национального чемпионата занимает 7-е место с 38-ю очками. У «Кармиотисса» 10-я позиция и 27 пунктов.
Our starting 1️⃣1️⃣ for today's game! pic.twitter.com/bXpTOcSRvj— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) March 5, 2023
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