Другие новости05 марта 2023, 16:48 | Обновлено 05 марта 2023, 16:54
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ВИДЕО. Спонсор сборной Украины сотрудничает с россией?
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
05 марта 2023, 16:48 | Обновлено 05 марта 2023, 16:54
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Ни недели без зашквара! На днях российский «зенит» показал новую форму... и вдруг на ней логотип производителя, делающего форму для сборной Украины!
Как это произошло? Как клубы так называемой россии обходят санкции? Что делать УАФ и почему «Карпаты» – топ? Об этом всем говорим в видео.
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Україна повинна розірвати через це контракт. Без варіантів.
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