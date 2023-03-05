ВИДЕО. Спонсор сборной Украины сотрудничает с россией?

Ни недели без зашквара! На днях российский «зенит» показал новую форму... и вдруг на ней логотип производителя, делающего форму для сборной Украины!

Как это произошло? Как клубы так называемой россии обходят санкции? Что делать УАФ и почему «Карпаты» – топ? Об этом всем говорим в видео.