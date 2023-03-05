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05 марта 2023, 16:48 | Обновлено 05 марта 2023, 16:54
1583
1

ВИДЕО. Спонсор сборной Украины сотрудничает с россией?

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

05 марта 2023, 16:48 | Обновлено 05 марта 2023, 16:54
1583
1
ВИДЕО. Спонсор сборной Украины сотрудничает с россией?
Sport.ua

Ни недели без зашквара! На днях российский «зенит» показал новую форму... и вдруг на ней логотип производителя, делающего форму для сборной Украины!

Как это произошло? Как клубы так называемой россии обходят санкции? Что делать УАФ и почему «Карпаты» – топ? Об этом всем говорим в видео.

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видео сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Україна повинна розірвати через це контракт. Без варіантів.
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