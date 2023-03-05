Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первая победа Челси, рекорд Мбаппе, ставим на Ливерпуль
Англия
05 марта 2023, 15:25 | Обновлено 05 марта 2023, 15:31
495
0

ВИДЕО. Первая победа Челси, рекорд Мбаппе, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

05 марта 2023, 15:25 | Обновлено 05 марта 2023, 15:31
495
0
ВИДЕО. Первая победа Челси, рекорд Мбаппе, ставим на Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Мбаппе стал лучшим бомбардиром парижан в истории
2. Джон Джонс триумфально вернулся в UFC
3. Челси выиграл впервые за 7 матчей
4. Прогноз на матч Ливерпуль – МЮ

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Игрок Шахтера для Барсы, Челси и новый стадион, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Месси остается в Европе, рекорд Моуриньо, ставим на Боруссию
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Африка поддержала возвращение спортсменов из рф и рб к соревнованиям
Олимпийские игры | 05 марта 2023, 10:49 15
Африка поддержала возвращение спортсменов из рф и рб к соревнованиям
Африка поддержала возвращение спортсменов из рф и рб к соревнованиям

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки выступила с заявлением

Арсенал – Борнмут в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу
Футбол | 05 марта 2023, 14:59 3
Арсенал – Борнмут в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу
Арсенал – Борнмут в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу

По ходу игры луганская команда «горела» 0:2

ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
Бокс | 05.03.2023, 09:10
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Футбол | 05.03.2023, 06:45
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Футбол | 04.03.2023, 19:51
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
03.03.2023, 21:00 8
Теннис
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
04.03.2023, 17:35 75
Футбол
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
03.03.2023, 18:08 4
Футбол
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
03.03.2023, 16:11
Война
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
04.03.2023, 19:01 23
Футбол
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
04.03.2023, 20:26
Теннис
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
04.03.2023, 15:56 111
Футбол
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
03.03.2023, 22:14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности