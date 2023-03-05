ВИДЕО. Первая победа Челси, рекорд Мбаппе, ставим на Ливерпуль

1. Мбаппе стал лучшим бомбардиром парижан в истории

2. Джон Джонс триумфально вернулся в UFC

3. Челси выиграл впервые за 7 матчей

4. Прогноз на матч Ливерпуль – МЮ

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.