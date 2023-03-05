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  4. ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 15:23 | Обновлено 05 марта 2023, 16:32
2421
1

ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время

Неожиданный камбэк в концовке

05 марта 2023, 15:23 | Обновлено 05 марта 2023, 16:32
2421
1
ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 5 марта, состоялся матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» вырвала волевую победу над полтавской «Ворсклой».

В компенсированное время луганчане сумели сравнять счет и забить победный гол с пенальти.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Ворскла» - «Заря» - 2:3.
Сефери, 5, 16, пен - Бражко, 57, 90+4, пен, Русин, 90+1.

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Источник Setanta Sports Ukraine
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valerafan1
Ворскла напевно на контору грала.
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