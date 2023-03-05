ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время

В воскресенье, 5 марта, состоялся матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» вырвала волевую победу над полтавской «Ворсклой».

В компенсированное время луганчане сумели сравнять счет и забить победный гол с пенальти.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Ворскла» - «Заря» - 2:3.

Сефери, 5, 16, пен - Бражко, 57, 90+4, пен, Русин, 90+1.