Украина. Премьер лига05 марта 2023, 15:23 | Обновлено 05 марта 2023, 16:32
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ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время
Неожиданный камбэк в концовке
05 марта 2023, 15:23 | Обновлено 05 марта 2023, 16:32
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В воскресенье, 5 марта, состоялся матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» вырвала волевую победу над полтавской «Ворсклой».
В компенсированное время луганчане сумели сравнять счет и забить победный гол с пенальти.
Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Ворскла» - «Заря» - 2:3.
Сефери, 5, 16, пен - Бражко, 57, 90+4, пен, Русин, 90+1.
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