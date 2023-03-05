Украина. Премьер лига05 марта 2023, 14:59 | Обновлено 05 марта 2023, 15:00
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ВИДЕО. Гол Карабина принес Руху победу над Металлистом
Ярослав отличился после выхода на замену
05 марта 2023, 14:59 | Обновлено 05 марта 2023, 15:00
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В воскресенье, 5 марта, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Металлист» и «Рух». Игра проходила в Ужгороде на стадионе «Авангард».
Во втором тайме «Рух» снова вышел вперед. Карабин быстро отличился после выхода на замену.
Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Металлист» – «Рух» – 1:2
Панасенко (49) – Климчук (17), Карабин (76)
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