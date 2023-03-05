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  4. ВИДЕО. Гол Карабина принес Руху победу над Металлистом
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 14:59 | Обновлено 05 марта 2023, 15:00
380
0

ВИДЕО. Гол Карабина принес Руху победу над Металлистом

Ярослав отличился после выхода на замену

05 марта 2023, 14:59 | Обновлено 05 марта 2023, 15:00
380
0
ВИДЕО. Гол Карабина принес Руху победу над Металлистом
ФК Рух Львов. Ярослав Карабин

В воскресенье, 5 марта, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Металлист» и «Рух». Игра проходила в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Во втором тайме «Рух» снова вышел вперед. Карабин быстро отличился после выхода на замену.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Металлист» – «Рух» – 1:2
Панасенко (49) – Климчук (17), Карабин (76)

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Источник Sport.ua
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